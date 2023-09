Madagascar: Réhabilitation de la RN44 - Un projet de référence pour tout le continent

Le président Andry Rajoelina a inauguré samedi dernier, la Route Nationale No 44 bitumée reliant Marovoay et Vohidiala en passant par Amboasary, dans la région Alaotra Mangoro.

Il s'agit d'un projet d'envergure nationale, sous tutelle technique du ministère des Travaux publics, et coordonné par l'Unité de Coordination de projet PACT ou Projet d'Appui à la Connectivité des Transports, financé par la Banque mondiale. L'objectif consiste à moderniser les infrastructures routières à Madagascar en vue d'assurer l'amélioration de la connectivité des transports et la fluidité de la circulation des biens et des personnes, et ce, d'une manière plus sécuritaire.

Ce qui permettra ensuite de contribuer non seulement au développement socio-économique de la région, mais aussi de la nation. Ce projet de bitumage de la Route Nationale No 44, d'une longueur totale de 113 km, constitue un projet de référence pour toute l'Afrique, avec des normes environnementales de catégorie A et une qualité de revêtement de niveau 4.

En deux phases

Il s'agit également de la première route à Madagascar à avoir une largeur de 7m tout en respectant les normes environnementales. Il est à noter que les travaux de réhabilitation de la RN44 ont été divisés en deux phases. La première phase consiste à réfectionner le tronçon de route reliant Marovoay au PK 20 et Amboasary au PK 60, soit d'une longueur linéaire de 40 km.

%

Les travaux de réhabilitation menés par l'entreprise CGC, ont été achevés en juin 2022 avec la mission de contrôle assurée par le groupement ADS. En revanche, la deuxième phase porte sur la réhabilitation du tronçon de route desservant Amboasary au PK 60 et Vohidiala au PK 133, soit d'une longueur linéaire de 73 km. L'entreprise CRBC s'est chargée de la réalisation des travaux de bitumage de ce tronçon de route depuis octobre 2020, tandis que le groupement SARI/MEC a assuré la mission de contrôle de la mise en oeuvre de ce projet.

140 millions USD

Force est de reconnaître que ce projet de grande envergure a été réalisé grâce à l'engagement du gouvernement sur la modernisation des infrastructures routières et à sa collaboration avec la Banque mondiale. Cette réhabilitation de la RN44 figure d'ailleurs dans le Projet d'Appui à la Connectivité des Transports (PACT), sous l'égide du ministère des Travaux publics et financé à hauteur de 140 millions de dollars par cette Institution de Bretton Woods.

Il faut savoir que le PACT ne se limite pas à la réfection de la RN44 puisqu' il couvre également la région Atsimo Atsinanana ainsi que la région Anosy pour la réhabilitation de leurs réseaux routiers. De plus, ce projet vise à instaurer des solutions numériques en faveur du développement rural et à faciliter l'usage des services de transport, contribuant ainsi de manière significative à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.