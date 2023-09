Madagascar: Campagne OCFM - Plus de 2 000 certificats fonciers distribués dans la région Analanjirofo

La sécurisation foncière peut avoir des répercussions directes sur le développement économique et la lutte contre la pauvreté, selon le projet CASEF. Les bénéficiaires de l'OCFM confirment que les certificats fonciers ouvrent la voie à un avenir prometteur.

La mise en oeuvre de l'Opération de certification foncière massive (OCFM), connue sur terrain sous le nom de « Karatany Faobe » se poursuit. La semaine dernière, c'est dans la région Analanjirofo que les responsables de cette campagne ont mené leurs actions, avec la distribution de plus de 2 000 certificats fonciers. Une cérémonie de remise a été organisée au stade Manarapenitra à Fenerive-Est, marquant ainsi une avancée significative pour la sécurisation foncière et le développement local dans la région Analanjirofo.

Selon les explications, la distribution massive de certificats fonciers est entreprise par le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers (MATSF) à travers le projet Croissance agricole et Sécurisation foncière (CASEF). Cette fois, ces entités ont distribué les 2 000 certificats dans 11 communes de la région Analanjirofo, notamment celles d'Ambatoharanana, Soanierana Ivongo, Vohilengo, Anjahambe, Ampasimazava, Antanifotsy, Mahanoro, Ambodiampana, Fotsialanana, Antsiatsiaka et Ambinanisakana.

Développement socio-économique

%

L'impact de cette initiative sur la population locale ne peut être sous-estimé. Les certificats fonciers confèrent une sécurité foncière inestimable aux agriculteurs locaux, qui composent la majorité de la population. Selon les témoignages, cela leur permet de cultiver leurs terres en toute tranquillité, stimulant ainsi une augmentation significative des rendements agricoles et améliorant la qualité de vie des populations rurales.

En outre, la sécurisation foncière favorise également les investissements et l'accès au crédit, au niveau des banques et des institutions de microfinance. Cette année, bien que les indicateurs de réalisation aient légèrement baissé par rapport à l'année précédente, le projet CASEF et le MATSF restent engagés à distribuer plus d'un million de certificats fonciers d'ici la fin de l'année 2023, dans le cadre de cette campagne d'OCFM.

Ceci est en accord avec les objectifs ambitieux du gouvernement de distribuer, à terme, deux millions de certificats fonciers. Cette initiative vise clairement à restituer les terres aux Malgaches, favorisant ainsi le développement au niveau national. Bref, la distribution massive de certificats fonciers dans la région Analanjirofo marque la poursuite des actions de sécurisation foncière, dont les impacts positifs ne sont plus à démontrer, compte tenu des réalisations faites dans les autres régions de la Grande île.