Madagascar: Le projet Taratra - Une initiative de la Conférence épiscopale pour promouvoir l'exploitation minière responsable

Antananarivo — Le projet Taratra, une initiative de la Conférence des évêques de l'Église catholique de Madagascar, vise à l'amélioration socio-économique des projets miniers dans la région Atsimo-Andrefana, dans la province de Toliara, au sud-ouest de Madagascar.

La région est riche en ressources minérales telles que l'ilménite, les zircons et les pierres précieuses. Une conférence s'est tenue la semaine dernière, à laquelle ont participé diverses parties prenantes, dont le gouvernement, les forces de l'ordre, les chefs religieux et les organisations civiles. L'objectif est d'avoir un impact concret sur le développement économique de la région, notamment en améliorant les conditions de vie des résidents locaux.

Une grande partie de la conférence a été consacrée à la fiscalité minière. Les participants ont examiné différents aspects tels que l'impôt synthétique, dont 95 % sont versés aux collectivités territoriales décentralisées, ainsi que d'autres formes d'imposition telles que l'impôt sur le revenu et la TVA. A Madagascar, l'impôt synthétique ou IS est un impôt unique, représentatif et conforme de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'IS constitue la principale déclaration fiscale annuelle obligatoire pour tous les revenus générés à Madagascar.

Il a notamment été question de Base Toliara, un projet minier qui a rapporté des centaines de millions d'ariary à l'État et aux communautés locales.

%

Base Toliara est une société enregistrée en Australie qui développe un projet d'exploitation de sables minéraux à Madagascar pour produire de l'ilménite, du zircon et du rutile. Ces produits sont utilisés dans la production de pigments blancs pour les peintures, les plastiques et le papier, ainsi que pour la céramique et la métallurgie. Le projet est situé à Ranobe, à 45 kilomètres au nord de la ville de Toliara.

Père Jacques, du diocèse de Toliara, déclare à ce propos que, compte tenu de son impact sur la situation socio-économique de la région, le dossier Base Toliara doit être traité avant tout dans l'intérêt général et avec la plus grande objectivité, en dehors de toute considération politique. Il regrette notamment que le projet ait, à un moment donné, suscité des désaccords entre les communautés. Le Père Jacques a profité de la conférence-débat pour inviter la population à s'unir dans un objectif commun de développement socio-économique.