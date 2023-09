Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Yaya Touré prêt à jouer son rôle auprès des Éléphants

L'ex-capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Gnegneri Touré a été honoré, hier, lundi 11 septembre 2023, au siège de la Fédération ivoirienne de football (Fif), à Treichville. Il a reçu les attributs (maillot, médaille et diplôme) le consacrant ambassadeur du football ivoirien des mains du président de la Fif, Yacine Idriss Diallo. Cela, en présence de certains de ses coéquipiers champions d'Afrique de 2015 (Chico, Serey Dié, Bony Wilfried, etc), et la génération 92 (Alain Gouaméné, Beugré Yago, Aka Kouamé...).

« Je vous remercie pour cet honneur. Je serai présent à chaque fois que vous aurez besoin de moi », a déclaré l'ancien joueur de City et du Barcelone.

Le joueur a, par la suite, assuré de jouer pleinement sa partition auprès des Éléphants dans le cadre de l'organisation de la Can 2023 qu'accueille la Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. «De mon expérience de dirigeant, je sais qu'on ne peut rien réussir seul. On ne peut réussir que dans l'union. La génération actuelle a besoin de vous, de votre présence, de vos conseils, de vos bénédictions, de vos accompagnements. Les deux générations (1992 et 2015) pour pousser vos frères et les aider à affronter la Can... », estime le patron du football ivoirien, Yacine Idriss Diallo.