Sénégal: Finances publiques - Les dépenses budgétaires exécutées à hauteur de 2 449,2 milliards à fin juin

Dans sa « Note de conjoncture » du deuxième trimestre 2023, la direction de la prévision et des études économiques (Dpee) est revenue sur l'exécution des dépenses budgétaires. Elle renseigne que les dépenses budgétaires ont été exécutées à hauteur de 2 449,2 milliards à fin juin 2023 contre un montant de 2 415,8 milliards un an auparavant, soit une hausse de 33,5 milliards (+1,4%).

%). «Cette orientation est expliquée par l'évolution contrastée entre, d'une part, la hausse des charges de fonctionnement, des intérêts sur la dette et de la rémunération des salariés6 , et d'autre part, la baisse des dépenses de « fourniture, entretien et autres » et des investissements financés sur ressources intérieures », précise la Dpee.

Selon la même source, les dépenses de « transfert et subvention » sont passées de 645,8 milliards à 716,8 milliards entre le premier semestre de 2022 et celui de 2023 se renforçant ainsi de 11,0%. Les charges d'intérêts sur la dette (280,7 milliards) et les rémunérations des salariés (630,2 milliards) se sont confortées respectivement de 31,0% et 26,2% à fin juin 2023.

En revanche, les investissements globaux sont passés de 860,6 milliards à 637,8 milliards, entre le premier semestre de 2022 et celui de 2023, soit un repli 6,1%. Cette contraction des dépenses en capital est perceptible sur sa composante financée sur ressources internes exécutées à hauteur de 354,0 milliards.

Par ailleurs, les dépenses de « fournitures, entretien et autres » se sont repliées de 6,1% passant de 195,5 milliards à 183,7 milliards sur la période sous revue, en cohérence avec les efforts de rationalisation des charges de consommation.