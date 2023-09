Mali: Ansongo - Le processus de retrait de la MINUSMA expliqué aux acteurs locaux

L'exécutif du Bureau régional de la MINUSMA à Gao s'est rendu le 30 août 2023 à Ansongo pour expliquer le processus de retrait de la Mission onusienne aux autorités locales, élus et acteurs de la société civile. Instruit par la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité, à la demande du Gouvernement malien, ce retrait « ordonné et sécurisé » de la MINUSMA doit intervenir avant le 31 décembre 23. Entamé, avec les départs des localités d'Ogossagou, Goundam, Ber et Ménaka, il aborde actuellement sa deuxième phase.

Hawa Ahmed YOUSSOUF, Cheffe du bureau régional, et le Commandant de la Force de la MINUSMA, le Général de Brigade Harendra PATHAK pour la région, ont d'abord rencontré le premier adjoint au préfet de la localité, Ali KASSAMBARA, qui a salué cette démarche, la considérant comme un pas vers « une meilleure compréhension du processus de retrait de la MINUSMA ». Ensuite, à la préfecture, Mme YOUSSOUF a eu l'occasion d'échanger avec les sous-préfets de Talataye et de Ouatagouna, le Maire de Bourra et d'autres représentants locaux. Tous ont exprimé leur gratitude pour les diverses contributions et réalisations de la MINUSMA dans la région d'Ansongo.

Lors de ces discussions, Hawa Ahmed YOUSSOUF a souligné que le processus de retrait de la MINUSMA est en marche. D'ici le 31 décembre 2023, les bureaux d'Ansongo et de Gao seront fermés. Cependant, un petit contingent demeurera à Gao pour assurer la sécurité du matériel, en préparation de la phase de liquidation qui débutera le 1er janvier 2024, conformément à la Résolution 2690. Ainsi, dès cette date, une équipe spéciale se consacrera à la redistribution, à la vente ou au don des équipements restants, en accord avec les règles et procédures des Nations unies en la matière.

%

S'agissant de l'environnement, la MINUSMA prend à coeur sa responsabilité de laisser le camp dans un état propre, ce qui inclut la gestion rigoureuse des produits chimiques et déchets dangereux. Une inspection finale du site sera effectuée en collaboration avec des représentants du gouvernement malien, sous la coordination du ministère de l'Environnement. Parallèlement, le service de lutte anti-mines des Nations unies, mène une opération de dépollution pour garantir l'absence d'explosifs résiduels dans la zone.

Rencontre avec la société civile et partenaires

Avec la société civile locale, il a notamment été question du suivi des différents projets en cours et inachevés au moment de l'annonce du retrait de la Mission. Sur ce point, la Cheffe de Bureau a évoqué les mesures à l'étude pour la gestion de ces projets qui seront suivis par les autorités maliennes ou les Agences, Fonds et Programmes des Nations unies qui eux, restent au Mali.

Auprès des femmes et hommes de médias, la délégation de la MINUSMA a fait le point de la situation du retrait dans la région de Gao et les a exhorté à s'investir pleinement pour véhiculer les bonnes informations afin notamment d'éviter des cas de violence et de blocage des routes sur le passage des convois de retrait des Casques bleus. « Nous n'allons jamais oublier les équipements et les différentes formations qui nous ont été offerts par la MINUSMA », a déclaré Abdoulaye SOUMAILA, de la Radio Seyna en présence du coordinateur local de l'URTEL (l'Union des Radio et Télévisions Libres du Mali).

Tout en exhortant tous ses interlocuteurs à accompagner le processus de retrait de la MINUSMA de la région, Mme YOUSSOUF s'est engagée à les tenir régulièrement informés de ses développements.