Madagascar: Canal + Madagascar - Nouveaux contenus et nouvelles tarifications

Canal+ Madagascar confirme son statut de leader dans le secteur de la télévision par satellite. L'opérateur innove en proposant aux téléspectateurs des contenus très variés.

La DG de Canal + Madagascar Onjatiana Razafindrakoto a partagé vendredi dernier, lors d'une conférence de presse tenue dans ses locaux à Andraharo, les nouvelles offres proposées aux clients, ainsi que la nouvelle tarification encore plus attractive.

Famille

Côté contenus tout d'abord, les abonnés n'auront que l'embarras du choix avec des programmes spécialement conçus pour satisfaire aux besoins de toute la famille. Les classiques et les nouveautés feront le bonheur de tous avec notamment les films et séries comme « trois mille ans à t'attendre » avec Idris Elba sur les chaînes Canal + Cinéma, « Asterix et Obelix : l'Empire du milieu », « Alibaba.com2 », « Killing Eve » ou encore « Fear the walking dead » sur la chaine Canal+ série. Sur Novelas TV l'opérateur annonce la venue de la nouvelle série « Innocence » sans oublier les préférées de toujours comme « les ailes brisées », « Tour de babel »...Pour ceux qui sont plutôt Novegasy, il y a la nouvelle saison de Wisa 4, Sangodina saison 2 ou encore mifaningompaka. « Nous allons renforcer les contenus malagasy » précise la DG de Canal+ Madagascar.

%

Acteur majeur

Les amateurs de sports sont également aux anges avec du foot à gogo sur Sudi Pro League, l'UEFA Champion's League, la Bungesliga, la Premier League... sur les chaînes Canal + Sport qui propose bien évidemment les autres disciplines sportives comme le rallye de Grèce, WRC, le Grand Prix de Saint Martin, le Grand Prix F1 Singapour...

Autant d'offres qui confirme que Canal + reste un acteur maieur de I 'industrie audiovisuelle et une référence dans le secteur du divertissement à Madagascar. « Fidéle à nos valeurs, notamment l'excellence, l'audace et la simplicité, nous nous engageons à offrir au public des contenus de qualité, novateurs et diversifiés et avec des tarifs qui défient toute concurrence » précise Onjatiana Razafindrakoto. A propos de tarifs justement, dès demain « l'offre Essentiel + évolue en permettant aux abonnés présents d'accéder au bouquet Accès + et de bénéficier de toutes les chaînes Canal +.

Même topo pour la formule Evasion + qui devient Tout canal + avec des avantages supplémentaires. Enfin, et non des moindres, le programme de fidélité de Canal + évolue également car tout abonné effectuant un réabonnement à l'avance à l'avance bénéficiera désormais d'un « Herinandro Bôjo » sur Tout Canal + pendant 7 jours.