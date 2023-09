Madagascar: EPP Ampasanisadoda et Maison d'Aina - Les élèves en classe d'examen dotés de kits scolaires

31 élèves en classe d'examens officiels issus de l'EPP Ampasanisadoda et ceux pris en charge par la Maison d'Aina pourront d'ores et déjà commencer sereinement leur année scolaire.

Ils ont chacun reçu un kit scolaire complet, des dons reçus dans le cadre de l'action humanitaire « Andrin'ny ho avy », une action annuelle à l'initiative du Rotaract Club Antananarivo Faneva. Elle est axée sur la fourniture de kits scolaires aux élèves en classe d'examen de l'école primaire publique (EPP) d'Ampasanisadoda et à ceux de la Maison d'Aina. Cette dernière est une organisation dédiée au bien-être d'enfants défavorisés fondée en 2002 par Hanta Ramakavelo. La Maison d'Aina s'est engagée à créer un environnement sûr et aimant où les enfants pourront grandir, apprendre et espérer un avenir meilleur.

Pendant les trois dernières années, le club de service initiateur « Andrin'ny ho avy » a étendu son partenariat dans la poursuite de ce projet. Ainsi, dans le but de renforcer l'éducation et l'espoir des jeunes défavorisés, un autre club de service, le Leo Club Antananarivo Mitantsoa, ainsi que la SODIM, une société spécialisée dans la vente de fournitures scolaires et de bureau, ont été inclus dans cette action humanitaire.

« Cette collaboration entre les trois entités reflète le pouvoir de l'unité pour créer un changement significatif. Les kits scolaires distribués sont bien plus que de simples fournitures, ils symbolisent l'accès à l'éducation, l'encouragement à l'apprentissage et l'espoir d'un avenir brillant. En ces temps difficiles, cet acte allège financièrement les parents et réduit efficacement le décrochage scolaire », selon les explications émanant du Rotaract Club Faneva.