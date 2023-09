Afrique: Amical-Sénégal-Algérie ce mardi au stade Abdoulaye Wade (19h) - Plus qu'un match de prestige, un test majeur

Le Sénégal s'achemine vers un test important en direction de la CAN 2023.

Ce sera lors du match amical qui l'oppose à l'Algérie, ce mardi 12 septembre au stade Abdoulaye Wade de Dakar (19h00 GMT). Plus qu'un match de gala ou de prestige, cette confrontation entre les deux derniers champions d'Afrique, sera un bon baromètre dans la phase de préparation. La gagne sera importante pour la confiance à quelques mois des qualifications de la Coupe du monde prévue en novembre prochain et du rendez-vous continental de janvier prochain en Côte d'Ivoire.

Le Sénégal affronte ce mardi 12 septembre au stade du Président Abdoulaye Wade de Diamniadio, l'Algérie.

Ce match amical de prestige mettra aux prises les deux derniers champions d'Afrique (2019 et 2021). Leur dernière confrontation en match officiel remonte à la finale de la CAN le 19 juillet 2019 au stadium du Caire, remportée par les Verts (1-0) grâce à un but de Bounedjah. Après avoir réussi à garder leur invincibilité dans le cadre des qualifications à la CAN2023, la rencontre sera surtout un test grandeur nature à deux mois de l'ouverture des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Mais aussi en direction de la Coupe d'Afrique des nations dont le coup d'envoi prévu dans 6 mois en Côte d'Ivoire. Plus qu'un match de gala, le choix de jouer les Fennecs d'Algérie comme sparring-partners permettra aux champions d'Afrique en titre d'engranger plus de confiance et à son sélectionneur d'avoir plus de certitudes sur son groupe qui, du reste, est déjà amputé par ses deux atouts offensifs notamment les attaquants Ismaïlia Sarr et Boulaye Dia. Ces deux joueurs, éléments clés du dispositif d'Aliou Cissé, se sont montrés décisifs lors de la victoire de prestigieuse obtenue au cours du match amical remporté devant le Brésil (4-2) en juin dernier. Ce, grâce à un doublé de Sadio Mané.

«Le choix de ce match réside dans le jeu, la progression de notre équipe. Ce ne sera pas un match-revanche mais, pour suivre une politique sportive mise en place par le directeur technique national et la Fédération sénégalaise de football», avait expliqué Aliou Cissé.

Accrochés il y a quelques jours (0 à 0) à domicile, face à la Tanzanie à domicile (Annaba), l'Algérie a, de son côté, terminé invaincu dans leur groupe avec 5 succès et 1 nul en 6 parties. Mais, le doute s'est installé depuis quelques temps au sein de la formation d'Algérie. Cette dernière performance de la bande à Ryad Mahrez contre la Tanzanie est considérée dans l'opinion algérienne comme l'une des pires de l'ère Belmadi et une prestation à oublier au plus vite. Dans cet élan, le sélectionneur entend aborder cette rencontre avec beaucoup d'ambitions.

«Le match face au Sénégal nous permettra de voir qu'elle est vraiment la personnalité de nos joueurs. On ira là-bas avec beaucoup d'ambitions et pour faire un résultat», a promis Djamel Belmadi. A noter que le Sénégal et l'Algérie se sont jusque-là affrontés 23 fois, pour neuf matchs amicaux, quatre rencontres de Coupe d'Afrique des nations (CAN), quatre matchs comptant pour les qualifications à la Coupe du monde (2002 et 2010) et quatre rencontres qualificatives pour la CAN (1984 et 1994). Les Fennecs se sont imposés à treize reprises, les Lions quatre fois. Six de leurs rencontres ont terminé par un nul.