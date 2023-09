Cote d'Ivoire: Élections locales du 2 septembre 2023 - Le point du Cndh sur la journée de vote

Dans le cadre des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, le Conseil national des droits de l'homme (Cndh) a fait le point de sa mission d'observation dans une déclaration transmise à Fratmat.info. Dans cette partie de la déclaration le Conseil fait le point, entre autres, sur l'ouverture des bureaux de vote, l'accessibilité des bureaux de vote, la sécurisation du scrutin, la sécurisation du scrutin.

Le Cndh note que la plupart des bureaux visités par ses observateurs ont ouvert autour de 8 heures. Toutefois, plusieurs cas d'ouverture tardive des bureaux de vote, notamment dans la circonscription du Plateau, dans la commune de Man (à l'EPP Doyagouiné) ainsi que dans la région du Gôh (dans le bureau 2 de l'EPP Soleil) ont été constatés.

En ce qui concerne l'accessibilité des bureaux de vote, les observateurs du Cndh ont relevé que 97% des bureaux de vote visités étaient accessibles aux électeurs en général, notamment aux personnes à mobilité réduite et aux personnes du troisième âge à l'exception des lieux de vote en étage comme dans la commune du Plateau (à l'Ecole pratique de la Chambre du Commerce et d'Industrie) ainsi que dans la région de l'Agneby-Tiassa, dans le département d'Agboville (au collège Decroly) et dans la région du Gboklê.

Sécurisation, liberté de vote...

Pour ce qui est de la sécurisation, le Cndh note que l'opération « Tandem 2023 » de sécurisation des élections, avec la présence de la police, de la gendarmerie et des militaires a permis de déployer 34.400 forces de défenses et de sécurité dont 14.000 policiers, 14.000 gendarmes, 5783 militaires et 617 membres de la coordination. Ainsi les observateurs du Conseil ont observé une présence significative des forces de sécurité dans les bureaux de vote visités. Ces forces ont fait preuve de professionnalisme et de discrétion, rapportent les observateurs du Conseil. Sur l'ensemble des bureaux de vote visités par les observateurs du CNDH, le matériel électoral était au complet. Cependant leur acheminement dans les lieux de vote a connu quelques retards par endroits. Par ailleurs, le Cndh a pu observer de nombreux cas de dysfonctionnement des tablettes numériques ou de non maitrise de son utilisation par certains agents électoraux.

Les observateurs du Cndh notent que les électeurs se sont exprimés librement dans les urnes, sans contraintes ni intimidations majeures, à l'exception de quelques cas isolés d'empêchement, notamment dans la région du Cavally, dans la localité de Guinkin et Béoua située sur l'axe Guiglo-Bloléquin où les jeunes du village ont empêché les électeurs d'aller voter et donc les bureaux sont restés fermés.