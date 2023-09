Maroc: Entre émotion et espoir, Al Haouz panse ses plaies sur fond d'un déploiement logistique d'envergure

Talat N'Yaaqoub (Al Haouz) — L'authentique élan de solidarité, qui s'est déployé immédiatement après le séisme qui a frappé la région d'Al Haouz, a ranimé l'espoir des villages touchés vers lesquels ont convergé les équipes de secours en même temps qu'une logistique d'envergure.

Dans la commune rurale de Talat N'Yaaquoub, l'une des zones les plus touchées par le tremblement de terre, les équipes de recherche et de secours étaient dès samedi dernier à pied d'oeuvre pour venir en aide aux populations en détresse.

Encore sous l'effet de l'émotion, les survivants pour la plupart issus de douars enclavés ne cachent pas les sentiments de gratitude envers les unités d'intervention déployées notamment par les Forces Armées Royales (FAR), la Protection civile et la Gendarmerie Royale.

"Je suis absolument sans mots face au soutien des secouristes qui mènent un travail considérable dans une zone montagneuse difficile d'accès", a confié à la MAP Ahmed qui a subi des blessures lors du séisme, en exprimant sa profonde gratitude à l'endroit de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les populations affectées.

Autre survivante, Hadda indique de son côté avoir été secourue et placée sous la supervision des équipes médicales des FAR. "Je me suis retrouvée en pleine nuit coincée sous les décombres", raconte cette originaire du douar Taourirt Assoufla qui a salué les efforts conjugués des intervenants et des volontaires qui ont rendu facile l'action de sauvetage et d'assistance aux personnes dans le besoin.

A proximité, des dizaines de tentes ont été dressées pour accueillir les familles dont les habitations ont été endommagées par le séisme, alors que les lots d'aides, de couvertures et de denrées continuent d'affluer en vue de répondre aux besoins des populations.

L'action engagée sur le terrain par les divers intervenants est mise en oeuvre dans une démarche de proximité dans le souci de sauver et d'apporter, efficacement et sans délai, l'assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Le déploiement de drones de reconnaissance des Forces Armées Royales dans les zones touchées est un exemple édifiant à cet égard.

Les professionnels de la santé volontaires n'ont pas été en reste dans cette dynamique: En témoigne la présence notable de nombreux médecins et acteurs regroupés au sein de l'association des propriétaires des ambulances et pompes funèbres.

"Notre association a mobilisé nombre d'ambulances ainsi que des médecins et d'infirmiers bénévoles qui s'activent en faveur des personnes blessées, en coordination avec les autorités compétentes", a indiqué à la MAP le président de cette association, Mohamed Khantar. Des centaines de blessés et de rescapés ont pu recevoir les soins prodigués par les équipes de bénévoles qui travaillent main dans la main avec les différentes équipes d'intervention et les secouristes étrangers, qui commencent à se déployer dans les zones affectées.

Igor Simonoff, de l'Equipe de Recherche et Sauvetage en milieu urbain de Madrid, s'est dit impressionné par le professionnalisme des équipes marocaines pour secourir, évacuer et prendre en charge les blessés.

"Nous sommes venus épauler les équipes locales qui se sont mobilisés dès les premières heures et qui nous ont impressionnés par leur niveau de professionnalisme", a affirmé M. Simonoff dans une déclaration à la MAP.

Ce secouriste espagnol dirige une équipe spécialisée dans les opérations de recherche et de secours dans la commune de Talat N'Yaaqoub (100 km de Marrakech), à seulement 10 km d'Ighil, épicentre du puissant séisme. Il s'est félicité de la "très bonne entente" et de la "relation de confiance" qui prévalent entre les équipes de secours marocaines et espagnoles sur le terrain.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, avat présidé samedi au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à l'examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu le vendredi 8 septembre et qui a occasionné d'importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du Royaume.

A cet effet, les responsables présents ont exposé devant Sa Majesté Le Roi les derniers développements que connaissent les préfectures et provinces touchées, notamment au niveau de certaines localités qui étaient inaccessibles au cours de la nuit et dans lesquelles le point de situation et l'intervention des secours n'ont pu être opérés qu'à la levée du jour.

Durant cette séance, les responsables présents ont porté à la Très Haute Attention Royale le détail des mesures qui ont été prises afin de répondre rapidement à cette catastrophe naturelle d'ampleur.