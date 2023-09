Congo-Kinshasa: Beni - Le musicien Yusubu Kasereka présente son projet « L'art, comme outil de guérison »

«L'art, comme outil de guérison » est le titre d'un projet du musicien de Beni (Nord-Kivu) Yusubu Kasereka. Ce dernier l'a présenté week-end dernier lors d'un atelier organisé à cette fin au profit des artistes de Beni.

Initié il y a six mois, ce projet vise à conscientiser les musiciens de cette province sur leurs responsabilités dans la recherche des voies et moyens pour le retour de la paix, à travers des messages d'espoir au sein de la communauté.

Yusubu Kasereka a expliqué sa motivation pour ce projet :

« Je suis tellement motivé par ce projet de parler et surtout de montrer aux jeunes artistes comme moi que notre art n'est pas là seulement pour nous amuser ou satisfaire seulement à nos besoins et notre public. En tant qu'artistes, nous avons aussi une partie de responsabilité d'apporter une contribution par rapport à ce qui se passe dans notre communauté, surtout dans le volet paix et développement : apporter un peu d'espoir pour notre communauté. Voilà pourquoi je dis : art comme outil de guérison ».

Il a par ailleurs demandé à tous ses collègues musiciens de parler de ce qui se passe dans leur région :

« Je ne vois pas comment on aura de changement chez nous, si on n'arrive pas à admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Alors, tout ce que j'espère est que, tous en tant qu'artistes, nous ayons au moins cette responsabilité de dire que voilà, nous aussi on peut contribuer quelque chose pour notre communauté, pour notre pays ».