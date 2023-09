Niger: Coopération- Des émissaires du Président malien au cabinet du chef de l'État nigérien

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), Chef de l’Etat, le général Abdrahamane Tiani a reçu, le lundi 11 septembre 2023, le ministre d’État malien de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lt-colonel Abdoulaye MAÏGA. Rapporte l’Anp.

Selon ladite source, à la tête d’une délégation, le ministre Abdoulaye MAÏGA est porteur d’un message du Président de la transition du Mali, le Colonel Assimi GOÏTA à son frère et homologue nigérien, le Général Abdourahamane Tiani.

Selon Abdoulaye MAÏGA, « avant de rencontrer le Président Tiani, qui a bien voulu nous accorder une audience, nous avons eu une séance de travail avec le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, qui nous a prodigué de très sages conseils ».

« A l’issue de l’audience avec le Général Tiani, il a été question de relation entre le Mali et le Niger, des défis communs aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan sociopolitique et économique, et cela nécessite une concertation permanente », a déclaré le chef de la délégation malienne pour qui « pour faire face à ces défis, il est nécessaire que nos pays se concertent régulièrement, évidemment le résultat final recherché, c’est de servir nos peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger ».

%

Notons que l’audience s’est déroulée en présence du ministre d’État de la défense nationale, Général Salifou Mody, du ministre d’État de l’intérieur, de la sécurité publique et de l’administration territoire, général Mohamed Toumba, du ministre de la jeunesse des sports, des arts et de la culture, du ministre de la justice et des droits de l’Homme, garde des sceaux du Ministre, Directeur du Cabinet du président de la transition nigérienne et du ministre, secrétaire permanent du Cnsp

La délégation malienne, quant à elle, est composée, outre le ministre d’Etat porte-parole du gouvernement, du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et de l’ambassadeur du Mali au Niger.