Congo-Kinshasa: Général Enock Ntonya - « Nous faisons beaucoup, chaque jour, pour le retour de la paix dans l'est de la RDC »

communiqué de presse

« Contrairement à ce que certains pensent, nous faisons beaucoup, chaque jour, et même en dehors de la région de Beni, pour le retour de la paix dans l'est de la RDC ». Le général Enock Ntonya, commandant sortant de la Brigade d'intervention de la MONUSCO (FIB), a fait cette déclaration vendredi 8 septembre 2023, quelques minutes avant de quitter Beni pour Goma d'où il s'est envolé pour son pays, le Malawi.

L'officier estime que la plupart des actions de la Brigade d'intervention de la MONUSCO ne sont pas portées à la connaissance du public et ne peuvent pas l'être. « Nous avons à notre actif énormément de réalisations. Nos troupes ne dorment pas. Jour et nuit, elles sont toujours sur le terrain. Au moment où je vous parle, nos troupes sont en opération dans la province de l'Ituri et, cela, depuis trois voire quatre semaines. Elles y sont pour traquer les groupes armés. Cela, la population ne le sait pas, si on ne le lui dit pas. Or, dans notre métier, tout ne peut être dit, pour ne pas favoriser l'ennemi », a-t-il expliqué.

Actions quotidiennes, avec ou sans les FARDC et la population

Le général Enock Ntonya salue également la collaboration dont il a bénéficié de la part de l'armée congolaise et des populations locales durant son mandat à la tête de la FIB. Pour lui, sans cette collaboration, il serait difficile voire impossible de gagner la guerre contre les groupes armés qui écument la région.

« Nous avons réalisé beaucoup d'activités et d'opérations conjointement avec les FARDC, mais aussi avec les communautés locales. Nous avions planifié plusieurs opérations d'attaque contre les rebelles des ADF, pas seulement dans le territoire de Beni, mais aussi dans la province de l'Ituri. Nous avons beaucoup fait pour faire avancer la cause de la paix dans cette région, et cela n'a été possible que grâce à la bonne coordination et la bonne coopération avec les FARDC ainsi qu'avec la population locale », a-t-il souligné.

Faire confiance aux forces de défense et de sécurité

S'il dit comprendre les critiques de certains face à l'activisme des groupes armés, le général Ntonya demande à la population de ne pas se résigner. Et, surtout, de renforcer sa collaboration avec les forces de sécurité et la MONUSCO.

Tout en décourageant toute collaboration avec l'ennemi, il invite la population à faire remonter les alertes en temps réel. « Mon message à la population, c'est de leur demander de nous faire confiance et de nous accompagner en nous donnant la vraie information. Parfois, les ADF font incursion dans des villages un peu éloignés et nous n'avons pas l'information. Mais, si la population voit un mouvement suspect de ces gens et nous alerte, notre réaction rapide est possible. Nous devons nous soutenir mutuellement », a-t-il rappelé.

Et d'ajouter : « Donnez-nous l'appui que nous voulons et nous vous défendrons mieux. Je crois que si nous continuions à travailler en étroite collaboration : communautés, chefs, autorités, FARDC, MONUSCO, tout sera facile, car l'information c'est le pouvoir. Donnez-nous la vraie information et non des informations erronées pour nous permettre de planifier des opérations afin de neutraliser ces groupes armés ».

Le général malawite quitte la RDC après 14 mois à la tête de la Brigade d'intervention de la MONUSCO. En attendant son remplacement, le commandement de la FIB sera assuré par son adjoint, le colonel sud-africain Johannes Kwena Moraka.

La FIB est constituée de troupes de cinq pays - Afrique du Sud, Tanzanie, Malawi, Kenya et Népal - qui assurent, de manière tournante, son commandement pendant douze mois d'affilée.