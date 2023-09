Afrique: « Le Sénégal est au-dessus », Aliou Cissé lance les hostilités avant le match contre l'Algérie

Après la finale de la CAN 2023, le Sénégal et l'Algérie s'affrontent ce mardi dans un match amical international qui n'en sera pas un sur le terrain.

Avant cette rencontre qui verra les deux équipes s'affronter à Dakar, Aliou Cissé lance les hostilités. Confiant en conférence de presse, le sélectionneur des Lions estime que le Sénégal est au-dessus de l'Algérie.

« On a perdu deux matchs en 2019 contre l'Algérie et comme Gana Guèye l'a bien dit, ce sont ces matchs-là qui nous ont permis de gagner la CAN 2021 en 2022 et de se qualifier à la Coupe du monde. Donc, on a énormément appris et depuis 2019. On s'est refaits et on s'est qualifiés à toutes les compétitions. Si on regarde le parcours des deux équipes depuis 2019, le Sénégal est au-dessus », a-t-il assuré.

Mais Aliou Cissé est conscient que son équipe devra montrer sa supériorité sur le terrain.

« Il faudra montrer cela sur le terrain. Ce qui est aussi important à préciser c'est que demain ce ne sera pas Djamel et moi qui allons jouer, mais on sera sur le banc pour pousser nos équipes ».