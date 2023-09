Algérie: Début des travaux du 1er forum Mediacom à Alger

ALGER — Les travaux de la 1ere édition du forum Mediacom sur "les défis des médias et de la communication à l'ère du numérique et des nouvelles technologies" ont débuté mardi à Alger.

Inscrit sous le haut patronage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ce forum de trois jours, dédié aux professionnels de l'audiovisuel et de la communication, rassemble plusieurs acteurs activant dans ce domaine, dont des établissements publics à l'instar de l'agence Algérie Presse Service (APS) et la Télévision nationale.

Le forum Mediacom, qui enregistre quelque 3000 participants, réunis également des experts spécialisés dans la digitalisation et l'intelligence artificielle, des investisseurs, des chefs d'entreprises, des représentants de banques et de compagnies d'assurance ainsi que des représentants de la société civile et de structures gouvernementales.

Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette rencontre animée par une trentaine d'experts, telles que la législation des médias, l'utilisation de la digitalisation et de l'intelligence artificielle et la cité médiatique "Dzair Media City".

Les principaux axes du forum seront orientés vers la promotion de l'investissement dans ce secteur.

Une exposition dédiée aux entreprises activant dans le domaine de la communication se tient en marge de ce forum.