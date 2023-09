Algérie: Le président du Conseil d'Etat italien met en exergue la solidité des relations algéro-italiennes

ALGER — Le président du Conseil d'Etat italien, Luigi Maruotti a mis en avant, lundi à Alger, la solidité des relations algéro-italiennes basées sur le respect mutuel.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la clôture du projet de jumelage institutionnel entre le ministère des Relations avec le Parlement et le Conseil d'Etat italien organisés au Centre international des conférence (CIC), Abdellatif Rehal en présence des membres du Gouvernement et des cadres de l'Etat, M. Maruotti s'est félicité de la solidité des relations algéro-italiennes illustrée en le haut niveau de coopération et d'échange entre les deux pays, mettant en avant la nature de ces relations basées sur "le respect mutuel" et "le rôle que joue l'Algérie en termes de stabilité dans la région".

S'exprimant à l'occasion, l'ambassadeur italien à Alger, Giovani Pugliese a affirmé que "pour l'Italie, l'Algérie est un des piliers de stabilité dans la région permettant d'instaurer la sécurité en Afrique du nord et au Sahel", rappelant "les origines de la coopération entre les deux pays qui est en soi une motivation pour la concrétisation d'une vision future, l'objectif étant l'intégration méditerranéenne".

M. Pugliese a qualifié la coopération économique de "forte" et diversifiée touchant plusieurs domaines dont le secteur automobile. Ce dernier, précise-t-il, "illustre la nouvelle coopération bilatérale qui est à même d'asseoir une industrie locale en faveur de la production algérienne".

Le diplomate italien a également réaffirmé le soutien de son pays à l'initiative de l'Algérie vis-à-vis de la crise au Niger, visant à faire prévaloir la solution pacifique.

Au sujet de l'élargissement des relations bilatérales, le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Said Meziane, a rappelé le traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage conclu entre les deux pays, considérant que "les relations bilatérales ont connu un saut qualitatif ces dernières années, traduites par des visites officielles échangées au plus haut niveau".

"Le volume élevé des échanges qui ont atteint des niveaux sans précédent estimés à 20 milliards USD, outre les nombreux domaines de coopération, en tête desquels figure celui de l'énergie", témoignent de la solidité de ces relations, a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, s'est félicité des "relations distinguées" entre l'Algérie et l'Union européenne, notant que "l'Algérie s'efforce d'honorer ses engagements envers ce partenaire important, dans le cadre d'une politique claire et transparente au mieux de l'intérêt mutuel selon le principe gagnant-gagnant".

De son côté, le Coordonnateur national du Programme de facilitation d'appui aux priorités du partenariat "Algérie-Union européenne" (Tashil), Abderrahmane Saâdi, a passé en revue les différents projets de coopération qui unissent les deux parties, à savoir une quarantaine de programmes de jumelage couvrant plusieurs secteurs, le dernier en date étant le projet de jumelage entre le ministère des Relations avec le Parlement et le Conseil d'Etat italien.

Les participants à ce projet qui a duré environ 9 mois, ont affirmé que l'expérience a été mutuellement bénéfique en dépit de la différence des lois entre les deux pays, et qu'une telle initiative a ouvert la porte à des opportunités de partenariat dans le futur.