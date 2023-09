Algérie: Transports - Cherfa reçoit une délégation de la CIPA

ALGER — Le ministre des Transports, Youcef Cherfa, a reçu, lundi au siège de son département ministériel, le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelouahab Ziani et la délégation l'accompagnant, avec lesquels il a évoqué différentes préoccupations et propositions relatives au secteur, indique le ministère dans un communiqué.

Cette réunion à laquelle ont assisté des directeurs centraux et des cadres du ministère, a été l'occasion de "passer en revue les différentes préoccupations et propositions soulevées par les opérateurs, notamment en matière de transport et de logistique", note la même source.

A ce propos, le ministre a insisté sur "l'accompagnement, par le secteur, des opérateurs économiques et la mise à leur disposition de tous les moyens disponibles et des mécanismes susceptibles de soutenir leur activité à l'échelle locale", rappelant "la contribution du département des Transports à la promotion des exportations et à la commercialisation du produit algérien", lit-on dans le communiqué.

Il a également mis en avant l'importance du "domaine du transport maritime de marchandises et la nécessité d'exploiter les capacités de la Compagnie nationale algérienne de transport maritime des marchandises (CNAN MED) pour exporter vers les pays de l'Afrique de l'ouest, notamment la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun", selon la même source.