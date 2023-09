Afrique du Nord: Athlétisme/Championnats arabes U18 - L'Algérie sacrée chez les garçons

MUSCAT — La sélection algérienne (U18/Garçons) d'athlétisme est sacrée championne arabe 2023, lundi soir au Sultanat d'Oman, où elle a réalisé une moisson de 18 médailles (6 or, 7 argent et 5 bronze).

Sur le podium, les jeunes algériens ont devancé le Maroc (2e : 6 or, 7 argent, 2 bronze) et l'Egypte (3e : 3 or, 1 argent et 2 bronze), au moment où l'Arabie saoudite a échoué au pied du podium (4e : 2 or, 2 argent et 4 bronze), devant la Tunisie (5e : 2 or et 1 argent).

Chez les filles, la participation algérienne a été un peu moins reluisante, puisque ses jeunes représentantes se sont contentées d'une modeste quatrième place (2 or, 5 argent et 10 bronze).

Le podium est composé de l'Egypte, sacrée avec 7 or, 5 argent et 2 bronze, le Maroc (2e : 7 or, 3 argent, 3 bronze) et la Tunisie (3e : 4 or, 6 argent et 1 bronze).

Au classement général, l'Algérie a terminé 3e, avec un total de 35 médailles : 8 or, 12 argent, 15 bronze. Le Maroc a été sacré avec 13 or, 10 argent et 5 bronze, devant l'Egypte (10 or, 6 argent et 4 bronze).

L'Algérie avait engagé un total de 38 athlètes dans cette compétition, organisée du 8 au 11 septembre dans le Sultanat d'Oman, avec l'objectif de bien représenter les couleurs nationales.