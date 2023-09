Sénégal: IPRES - Vers l'indexation de la pension minimale au SMIG

Louga — L'application immédiate de l'indexation de la pension minimale au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sera proposée très rapidement au conseil d'administration (CA) de l'Institution de prévoyance retraites du Sénégal (IPRES), a indiqué le président du CA de cette institution, Mamadou Racine Sy.

"Nous allons proposer très rapidement au conseil d'administration de l'institution de prendre la décision idoine, pour qu'il soit appliquée immédiatement cette indexation de la pension minimale au SMIC qui a connu une nette progression", a-t-il déclaré, à l'issue d'une rencontre d'échange et d'information avec les retraités de la région de Louga.

Le Sénégal a revalorisé récemment le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG).

Mamadou Racine Sy a rappelé que les pensions des retraités sont maintenant payés au mois, et non plus chaque trimestre comme c'était le cas par le passé. »C'est donc extrêmement important", a-t-il lancé. Il a salué "l'aboutissement du système d'information qui (...) a beaucoup réduit l'évasion sociale".

Selon lui, "le numéro d'immatriculation est commune à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale et le paiement se fait de manière commune et concomitante entre la Caisse et l'IPRES'.'

Il assure qu"'aucune évasion sociale n'est maintenant possible", soulignant que l'IPRES réalise une économie d'un milliard de francs CFA par mois grâce à la mise en place de son système d'information.

Mamadou Racine Sy s'est réjoui du fait que "les retraités se disent satisfaits d'avoir pu échanger avec les autorités de l'institution, mais également du fait qu'ils ont salué toutes les mesures qui ont été prises depuis un certain temps par le chef de l'Etat, Macky Sall, qui a fortement appuyé l'IPRES dans la prise en charge de la pension minimale".

Il a rappelé que cette décision »historique » du président de la République, Macky Sall, de prendre en charge la pension minimale avait été mise en oeuvre par l'actuel Premier ministre Amadou Ba, qui n'avait ménagé aucun effort pour matérialiser cette volonté du chef de l'Etat".