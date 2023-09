Maroc: La CGEM, l'AMDIE et l'UM6P s'allient en faveur des Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde

Un mémorandum d'entente qui s'inscrit dans le cadre des initiatives "Road to Marrakech"

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l'Agence marocaine de développement des Investissements et des exportations (AMDIE) ont signé, vendredi à Benguérir, un mémorandum d'entente (MoU) portant sur la mobilisation des compétences et hauts potentiels scientifiques et académiques marocains résidant à l'étranger pour contribuer au rayonnement et au développement du Royaume.

Paraphé par le président de la CGEM, Chakib Alj, le président de l'UM6P, Hicham El Habti et le directeur général de l'AMDIE, Ali Seddiki, ce MoU s'inscrit dans le cadre des initiatives "Road to Marrakech", en préparation des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiendront en octobre à Marrakech, rapporte la MAP.

En vertu de cette collaboration, la CGEM, représentant du secteur privé et via MeM by CGEM, sa 13ème région dédiée aux Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde, l'UM6P, université de renom pour la recherche et la formation à dimension africaine et l'AMDIE, dont la mission est le développement des investissements et des exportations, oeuvreront pour l'identification, l'attraction et l'accompagnement des compétences et des hauts potentiels scientifiques et académiques marocains résidant à l'étranger.

A travers ce MoU, les partenaires mobiliseront les entrepreneurs marocains du monde pour renforcer les relations économiques entre leur pays d'accueil et le Maroc et faciliteront l'intégration de ces compétences et hauts potentiels dans des initiatives académiques et économiques.

Les parties collaboreront étroitement pour mettre en place des actions de promotion et de prospection, notamment des salons, des conférences, des tables rondes et des roadshows, dans le but de créer des synergies et des courants d'affaires.

De plus, elles mettront en place et maintiendront un recueil regroupant les compétences et les hauts potentiels de la diaspora, afin de faciliter leur identification et leur intégration.

A cette occasion, le président de la CGEM a souligné l'importance de ce partenariat, expliquant que "dans le cadre de la dynamique accélérée de transformation de l'économie de notre pays, cet accord représente une étape importante pour stimuler l'investissement productif et promouvoir l'innovation et le développement économique grâce à la mobilisation des compétences et des hauts potentiels marocains du monde, selon les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

A travers sa 13ème région dédiée aux Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde, la CGEM "ne ménagera aucun effort pour identifier, mobiliser et accompagner, avec ses partenaires, ces compétences en faveur de la création de davantage d'emplois et de valeur ajoutée pour notre pays", a-t-il enchaîné.

Abondant dans le même sens, M. El Habti a indiqué que "nous sommes convaincus que les compétences marocaines à l'étranger représentent un capital important et un moteur de développement territorial et régional indéniable pour contribuer au développement et à l'innovation dans le Royaume".

Ce partenariat constitue "un engagement ferme pour faciliter la mobilisation des Marocains du monde et leur offrir les conditions propices pour prendre part au développement des projets prioritaires du Royaume dans les domaines de la recherche, de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de l'innovation", a-t-il soutenu, relevant que de nombreuses initiatives ont été portées par l'UM6P dans ce sens, notamment à travers UM6P Associates, un programme conçu pour catalyser les compétences et l'expertise de cette communauté mondiale.

De son côté, M. Seddiki a affirmé qu'à travers cette collaboration tripartite, l'AMDIE, l'UM6P et la CGEM "mettront en commun leurs compétences pour accroître la synergie et proposer une offre de services adaptée à nos compatriotes résidant à l'étranger".

"Convaincue du potentiel économique des Marocains du monde, l'AMDIE, sous la tutelle du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, a mis en place des ressources dédiées aux porteurs de projets et d'initiatives dans le but de les conseiller et de les accompagner dans leurs démarches", a-t-il noté, avant de conclure que "nous sommes persuadés qu'il s'agit là d'un véritable vecteur de croissance économique et sociale pour notre pays et qu'il est déterminant dans l'atteinte des objectifs fixés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à savoir 550 milliards de DH d'investissements et la création de 500.000 emplois à l'horizon 2026".