Afrique: Participation marocaine au 10è congrès de l'Association des SG des parlements arabes à Doha

Doha — Les travaux du dixième congrès de l'Association des Secrétaires généraux (SG) des parlements arabes ont débuté mardi à Doha avec la participation du Maroc, sous le thème «Démocratie numérique et communication sociale et rôle des parlements dans leur promotion».

Le Maroc est représenté à cette réunion de deux jours, par M. Najib El Khadi, secrétaire général de la Chambre des Représentants.

L'ordre du jour du congrès porte sur la 43-ème réunion de l'Assemblée générale et l'examen d'un rapport sur ses travaux, en plus d'un débat sur ses activités futures.

Ce 10è congrès verra également l'organisation d'un atelier sur «La démocratie numérique et la communication sociale et le rôle des parlements dans leur promotion», qui constituera une plateforme de discussion entre les participants.

La rencontre verra également l'achèvement de l'examen et de l'étude d'un certain nombre de questions concernant particulièrement le travail de l'Association, dont l'étude des prérogatives des secrétaires généraux et la publication d'un guide pour l'association.

Le président du Conseil qatari de la Choura, Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, a souligné dans une allocution lue en son nom par Hamda bint Hassan Al-Sulaiti, vice-président du Conseil, que le congrès annuel revêt une grande importance en termes de développement et de renforcement de la performance administrative au sein des secrétariats généraux, et d'appui des parlements et conseils législatifs arabes dans l'accomplissement de leurs missions législatives et de contrôle et dans le domaine de la diplomatie parlementaire.

Il a indiqué que les secrétariats généraux sont l'élément vital des parlements et de la participation populaire, expliquant que l'Association des secrétaires généraux des parlements arabes se veut un centre consultatif et un référentiel d'expertise parlementaire.

Pour sa part, le président de l'Association des secrétaires généraux des parlements arabes, secrétaire général du Conseil qatari de la Choura, a affirmé que ce qui renforce la certitude dans le rôle croissant de l'Association au service des parlements arabes, c'est sa réponse efficace et l'accompagnement des nouveautés et des aspirations des parlements arabes, soulignant que le rôle important de l'Association était évident dans l'obtention du statut de membre observateur au Parlement arabe et à l'Union des Conseils des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique.

Il a ajouté que l'Association progressait encore dans l'achèvement des procédures d'adhésion en tant qu'observateur à l'Union interparlementaire.

Le Comité exécutif de l'Association des SG des parlements arabes a tenu lundi sa 39ème réunion, au cours de laquelle il a discuté de la tenue d'élections complémentaires pour les membres du Comité exécutif après que le poste de l'un des membres soit devenu vacant, et de la question d'amendement du règlement intérieur et du statut de l'Association, ainsi que du guide définissant les prérogatives du Secrétaire général dans les parlements arabes, en vue de les présenter à la réunion de l'Assemblée générale d'aujourd'hui

Le changement du logo de l'Association des secrétaires généraux des parlements arabes et un certain nombre de sujets à l'ordre du jour ont également été abordés.

L'Association des secrétaires généraux des parlements arabes, dont le siège est au Koweït, s'attèle à promouvoir le travail parlementaire arabe et à coordonner les positions arabes sur divers sujets et questions.

Outre les secrétaires généraux des parlements arabes, l'Association compte parmi ses membres le secrétaire général du Parlement arabe et le secrétaire général de l'Union interparlementaire arabe.