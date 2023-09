Maroc: Séisme d'Al Haouz - La pleine solidarité des Marocains du monde à l'oeuvre

Washington — "Je n'ai pas fermé l'oeil toute la nuit de vendredi à samedi. Dieu merci, mes proches à Marrakech sont sains et saufs mais la grande famille, c'est mon pays", témoigne avec émoi Khalid A., universitaire marocain au Maryland, État voisin de la capitale américaine.

A l'image de ce cadre installé aux Etats-Unis depuis une trentaine d'années, les Marocains d'Amérique du Nord suivent à la minute les nouvelles du séisme qui a secoué la région d'Al Haouz et plusieurs provinces avoisinantes.

Passé le choc et l'émotion, leur pleine solidarité avec leur pays d'origine est à nouveau à l'oeuvre.

Les yeux rivés sur son portable, Mostapha A., qui tient un commerce de produits alimentaires à New York, peine à dissimuler sa douleur face au bilan des victimes qui ne cesse de s'alourdir et aux dégâts causés par cette catastrophe naturelle.

"C'est dur de voir l'impact de ce puissant séisme", dit-il, la voix brisée, avant d'enchaîner: "mon réconfort est l'immense élan de solidarité des Marocains partout où ils vivent. Ça met du baume au coeur".

Dès les premières heures du drame, nombreux étaient les Marocains d'Amérique qui ont investi les réseaux sociaux pour s'enquérir de la situation de leurs familles et proches, se concerter et inviter à l'action solidaire et à la générosité pour venir en aide aux sinistrés.

La création du "Fonds spécial" pour la gestion des effets du tremblement de terre est "une aubaine pour canaliser les efforts et s'assurer que l'aide parvienne là où il faut avec efficacité", se félicite Omar S., qui réside à Los Angeles en Californie, Etat de l'Ouest américain, qui a vécu des tremblements de terre d'ampleur.

Pour cet originaire de Massa, aux environs de Tiznit, le séisme d'Al Haouz est particulièrement douloureux. Il a passé deux ans à l'Université Cadi Ayyad à Marrakech avant d'opter pour l'immigration aux Etats-Unis. Dans la ville ocre, il dit garder encore beaucoup de proches et d'amis.

Au Canada, l'heure est aussi à la mobilisation parmi l'importante communauté marocaine, de toute confession.

Par téléphone ou sur les réseaux sociaux, les messages de compassion et de solidarité sont désormais accompagnés par un large partage des coordonnées du Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre qui a été créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Le compte spécial auprès du Trésor et Bank Al Maghrib a été mis en place en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics.

Fièrement attachés à leur pays et constamment mobilisés pour son développement et la défense de ses causes, les Marocains du monde sont à nouveau pleinement engagés dans l'effort national pour pallier l'impact du séisme et entreprendre au plus vite la reconstruction des régions endommagées.