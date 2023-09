Afrique: JCC 2023 - Le Sénégal et la Jordanie pays invités d'honneur, cérémonie d'ouverture au Colisée

TUNIS — Le Sénégal et la Jordanie sont les pays invités d'honneur des Journées des Cinématographiques de Carthage (JCC) prévues du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans "une édition exceptionnelle". L'Algérie, la Syrie, la Palestine, l'Afrique du Sud, le Soudan, le Nigéria, le Tchad et autres pays seront également à l'honneur, a annoncé le ministère des Affaires Culturelles.

Habituellement organisée au Théâtre de l'opéra, à la Cité de la culture, la cérémonie d'ouverture des JCC aura lieu cette année à la salle du Colisée », indique la même source.

Le ministère a également annoncé, dans un communiqué publié lundi soir, la tenue d'une exposition sur le centenaire du cinéma tunisien, à la cité de la culture, qui sera organisée en partenariat avec les Archives nationales, l'Etablissement de la Télévision nationale et l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Un symposium international dédié au secteur du cinéma est également au menu, a-t-on encore indiqué.

Les préparatifs pour la prochaine édition étaient au centre d'une réunion de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi avec les membres du comité d'organisation des JCC, lundi au siège de son département. La décentralisation était au coeur des discussions sur les différentes sections des JCC qui auront comme d'habitude dans les régions et dans les prisons.

Des classiques du cinéma tunisien sont au programme de cette édition "exceptionnelle" avec des films restaurés, de nouvelles productions arabes et africaines et autres qui sont présentées en première tunisienne. Un large programme d'animation artistique sera organisé autour des grandes artères du Centre-ville de Tunis, notamment l'Avenue Habib Bourguiba qui abritera des spectacles de musique, des défilés de mode et des projections en plein air.

Selon le règlement de cette édition 2023, le programme officiel comprend les sections suivantes compétition officielle (dont une compétition pour films de fiction et d'animation et une autre pour les documentaires), une section exceptionnelle 2023 consacrée à la célébration de l'année du centenaire du cinéma tunisien (décembre 1922-décembre 2023) qui sera conçue par la Cinémathèque tunisienne.

Exclusivement dédiée aux cinéastes arabes et africains, la compétition officielle des JCC comprend des longs et courts métrages de fiction, d'animation et documentaires, en plus de la section Ciné Promesse qui est réservée aux films d'école africains et arabes.

La section Carthage Pro soutient les projets de films à travers avec ses ateliers Chabaka, Takmil, Carthage Talks et Meet The Talents.

Créée à l'occasion du centenaire, la section Horizons du cinéma tunisien est ouverte aux longs métrages Tunisiens sélectionnés officiellement par le festival et ne faisant pas partie de la compétition officielle.

La section Carthage Ciné Promesse a pour objectif de présenter des films d'étudiants africains et Arabes d'écoles de Cinéma (fiction, animation ou documentaire) d'une durée maximum de trente (30) minutes.

Les J.C.C sont placées sous l'égide du ministère des Affaires Culturelles qui a désigné un Comité d'organisation réunissant cinq membres du secteur du 7e art à la tête de l'édition exceptionnelle 2023. Le grand cinéaste Farid Boughdir a été nommé Président d'honneur. Il a pour mission de définir les orientations générales du festival et en assurer l'organisation par le biais du comité d'organisation.

Début mai, le Centre national du Cinéma et de l'Image (CNCI) a annoncé que les JCC seront « organisées du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans une édition exceptionnelle ». La majeure partie de la programmation sera dédié au cinéma tunisien qui célèbre cette année le centenaire de sa naissance.

Les organisateurs veulent repenser le format du festival et ses mécanismes de fonctionnement. Le but étant de permettre à la fois de renouer avec l'esprit des JCC, un festival qui prône le cinéma arabo-africain.

Depuis leur création en 1966, les JCC oeuvrent à offrir une visibilité pour les films africains et arabes, avec une ouverture récente sur les cinémas du monde. L'article 1 du règlement des JCC 2023, présente "une manifestation annuelle dont la vocation fondatrice est de présenter des films au grand public et d'organiser des rencontres entre public, auteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs, techniciens, interprètes et tous les intervenants dans le domaine cinématographique. L'objectif principal de ces journées est la mise en valeur et la promotion des cinématographies africaines et arabes".

Depuis sa 25ème édition organisée du 29 novembre au 6 décembre 2014, le festival est devenu une manifestation cinématographique annuelle. Avant cette date, les JCC se tenaient tous les deux ans en alternance avec le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) organisé au mois de février.

