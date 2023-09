Angola: L'INEPOF prévoit la mise en oeuvre de la subvention à l'apprentissage

Luanda — L'Exécutif angolais, à travers l'Institut National d'Emploi et Formation Professionnelle (INEFOP), envisage d'implémenter prochainement l'aide à l'apprentissage dans les centres de formation professionnelle, a annoncé mardi le directeur général de cette institution, Manuel Mbangui.

Selon le responsable, qui parlait à l'ouverture des premières Journées techniques scientifiques professionnelles, la mesure a été créée pour répondre au taux élevé d'abandon tout au long du processus de formation, principalement dans le sud du pays.

"Dans la refonte du Plan d'action pour la promotion de l'employabilité (PAPE) et avec un impact sur le Programme Avance et Forme, nous avons pensé et mettrons en oeuvre la subvention comme un mécanisme de retenir les apprenants pour qu'ils puissent suivre leur formation professionnelle", a-t-il expliqué.

Sans révéler les montants de la subvention, Manuel Mbangui a expliqué que les désistements surviennent normalement en raison de la transhumance.

"Normalement, ces stagiaires sont des bergers et ont tendance à se déplacer pour rechercher des zones offrant des pâturages plus grands et de meilleure qualité pour leur bétail", a-t-il expliqué.

Selon Manuel Mbangui, l'inclusion de la subvention d'apprentissage est un modèle qui s'applique presque partout dans le monde et que, récemment, au niveau de l'Organisation internationale du travail (OIT), une recommandation a été adoptée pour guider les États dans la recherche de stratégies de maintien des jeunes à l'école.

Auparavant, a-t-il poursuivi, la formation professionnelle était considérée comme une stratégie pour occuper des jeunes au chômage et hors du système éducatif, mais aujourd'hui, elle est considérée comme une option pour entrer sur le marché du travail, car elle permet mettre à jour les connaisses et former le personnel.

La conférence, d'une durée de deux jours, vise à transmettre des connaissances aux formateurs des centres de formation supervisés par le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), ainsi qu'aux organismes publics et privés.

Sous la devise « Partager et impliquer, pour une meilleure qualification des professionnels du secteur de l'énergie », l'événement se réserve le partage d'informations sur les besoins réels de formation et de qualification de la main-d'oeuvre, permettant l'acquisition de compétences adaptées au marché du travail.

Il vise également à améliorer la qualité et la capacité d'analyse technique et scientifique des formateurs spécialisés en électricité, dans le domaine de la production, du transport, de la distribution et de la consommation de l'énergie électrique dans le pays.

Des thèmes tels que "Innovation et constructions intelligentes. L'électricité du futur et son impact sur la formation des formateurs", "Innovation et construction intelligente. Lignes directrices pour la formation des formateurs" et "L'électricité du futur. L'énergie propre et son impact sur la formation des formateurs et la qualification des professionnels" seront abordés au cours de la rencontre.

L'INEFOP compte 161 centres professionnels à travers le pays, 302 filières de formation dans divers domaines. Chaque année, l"INEFOP forme environ cent mille jeunes.