Congo-Kinshasa: Recueil de caricatures - Kash Thembo signe « Fin de course »

De sortie toute récente, le nouvel album du dessinateur réputé dont les planches apparaissent au quotidien dans Actualite.cd retrace en 230 pages différents épisodes du second mandat de l'ancien président Joseph Kabila de 2012 à 2018.

Il n'y a pas de dessinateur de presse plus connu que Thembo Kashauri Muhindo, appelé Kash, dans la presse écrite congolaise.

Signature familière pour les lecteurs assidus d'Actualite.cd aujourd'hui et du quotidien Le Potentiel quelques trois années plus tôt , archive à sa façon la vie politique trépidante de la RDC sans relâche depuis maintenant plus de trente ans.

Et, quitte à ne pas laisser ses perles se perdre dans les oubliettes, il les rassemble dans un recueil selon les périodes.

L'exercice qu'il a déjà effectué à trois reprises, il vient de le reproduire avec son tout nouveau-né Fin de course.

Fin de course est illustré en couverture par une caricature très explicite avec un focus sur trois des principaux acteurs en vue des épisodes de fin de mandat de Joseph Kabila.

L'on y reconnaît distinctement l'ancien président de la République, l'actuel et le prélat catholique, figure emblématiques de l'opposition à toute manigance envisageant le prolongement d'un mandat présidentiel devenu illégitime. D'où le titre Fin de course.

Kash confirme le propos de ce nouvel album, quatrième du genre, au Courrier de Kinshasa. « C'est un recueil de dessins réalisés de 2012 à 2018 », nous annonce-t-il de prime abord, précisant : « Il s'agit d'une collection de ceux produits lors du second et dernier mandat de Joseph Kabila ».

Fin de course, dont il prévoit la présentation le 7 octobre prochain, s'étale sur 230 pages, il en a lui-même assuré l'édition, savoir qu'il est édité par Studios Kash.

Et, ce qui aurait été inimaginable à l'époque de Mobutu et des Kabila (père et fils), le recueil est préfacé par le président Félix Antoine Tshisekedi et postfacé par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoines, Catherine Kathungu Furaha. Quant à l'avant-propos, il est du directeur-pays d'Osisa (Open Society Initiative for Southern Africa), Nick Elebe ma Elebe.

Des recueils précédents

Du premier au nouveau recueil, le quatrième, il s'est passé seize ans et Kash a fait du chemin.

En effet, sorti sous l'intitulé Congo, 20 ans de caricatures, cet album initial est une oeuvre collective paru aux éditions Luc Pire en Belgique.

Il propose « des regards croisés entre moi et mes collègues belges Kroll et Royer », nous renseigne-t-il.

Sa préface est de Colette Braeckman, grand reporter au service international du quotidien Le Soir.

Le deuxième recueil de Kash est déjà plus personnel. Il rassemble, nous précise-t-il : « les dessins de 1990 à 2010 et a pour titre : 20 ans de RDC ».

Et, ajoute-t-il encore qu'il ne faudrait pas s'y méprendre, en rattachant cet acronyme à celui de la République démocratique du Congo, car, soutient-il : « RDC ici veut direplutôt "Razzia, Déluge et Chaos", et débute avec une préface du Pr. Yoka Lye Mudaba ». C'est avec ce second recueil qu'il fait s'improvise pour la première fois éditeur.

Ainsi, 20 ans de RDC est édité par Studios Kash en 2012 et le conforte à récidiver cette première expérience d'édition avec Fin de course.

Le troisième recueil de caricatures titré Frasques électorales, lui, reprend les dessins de l'année électorale de 2011 et il a été édité par "Lettre A" en 2017.