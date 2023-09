Congo-Kinshasa: Electricité - La Snél s'arrime sur le social des agents et la régularisation des journaliers

Depuis juillet 2023, le directeur général de la Société nationale d'electricité (Snél SA), Fabrice Lusinde, s'active pour améliorer les conditions socio-professionnelles des agents du géant public de la fourniture électrique en République démocratique du Congo (RDC) et à l'étranger.

La Snél SA vient d'accorder une promotion à titre exceptionnelle (PTE) à 688 agents des catégories socio-professionnelles 3.1 à 4.3.

Cela s'est produit, le 8 septembre, au cours d'une cérémonie marquée par la présence du directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'Etat, Fabrice Lusinde wa Lusangi Kabemba.

Cette PTE intervient après l'application du troisième palier du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) dont bénéficie l'ensemble du personnel de la Snél SA.

Dynamique depuis sa réhabilitation après une suspension à la suite des accusations abusives, le DG Fabrice Lusinde œuvre, non seulement pour la desserte de l'électricité de qualité à travers le pays, mais également pour l'amélioration des conditions professionnelles et sociales de l'ensemble des agents de la Snél SA à travers le pays.

« Il s'agit de revaloriser et de récompenser à juste titre la base des travailleurs de la Snél, les plus petits en grade, mais les plus braves d'entre nous.

Plus aucun agent à la Snél ne devrait partir en retraite au bout d'une carrière de 30 ans et plus avec un grade inférieur à la catégorie socio-professionnelle 5.1.

Pour moi, ce n'est que justice d'élever cette catégorie du personnel qui travaille sans relâche et avec abnégation, pour améliorer le service public de l'électricité, pour notre bien-être à tous », a-t-il déclaré au cours de cette cérémonie de promotion à titre exceptionnelle.

La prochaine grande étape dans le cadre de la politique de l'emploi à la Snél consistera à la régularisation de la situation des journaliers des entités d'exploitation à Kinshasa et dans les provinces, notamment les opérateurs des postes de haute et moyenne tensions et des centrales hydroélectriques, les lignards, les techniciens, les dépanneurs dans les CVS, a promis Fabrice Lusinde.

Si partout ailleurs, dans les sociétés d'électricité, ces deux catégories du personnel représentent 85% de l'effectif total ( un agent sur six), à la Snél, les agents d'exécution et de maîtrise constituent moins de 75% de l'effectif soit trois agents pour un cadre.

La présentation dans les prochaines semaines des dossiers de régularisation des journaliers devrait recevoir l'approbation du conseil d'administration de la Snél, un accord de principe a été donné afin de prioriser le recrutement progressif des journaliers. « Le personnel de ces deux catégories socio-professionnelles constitue les chevilles ouvrières de la Snél. Sans eux, il ne sera pas possible d'améliorer la desserte », a soutenu le directeur général.

Les journaliers sont des diplômés, électriciens, techniciens, ingénieurs techniciens, industriels ou autres qui travaillent depuis de longues années avec la promesse d'une embauche, mais sans véritable contrat de travail et sans prise en charge de l'employeur en cas de pépin.

La régularisation de leurs situations est une nécessité, un impératif.

Ce processus devrait se mettre en place progressivement dans les prochains mois, suivant les moyens financiers disponibles et le budget alloué aux charges du personnel.

Priorité donc aux techniciens qui participent directement à la production, au transport et à la distribution de l'électricité, le cœur de métier de la Snel SA, a indiqué Fabrice Lusinde.