Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de basketball - Cara a détrôné l'Interclub

Le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) a détrôné, le 10 septembre, au gymnase Maxime-Matsima, l'Interclub au terme d'une finale de la 39e édition qui a tenu toutes ses promesses. Le Cara s'est imposé sur le fil (57 -56) après avoir marqué le panier de plus dans les toutes dernières secondes.

La finale ne se joue pas mais ça se gagne. Le plus souvent la victoire revient à l'équipe la plus engagée et déterminée. Pendant l'échauffement d'avant-match, l'on pouvait déjà lire sur les visages des Aiglons l'envie de prendre une revanche sur une équipe qui les avait battus lors de la deuxième journée.

Sur le terrain, la suprématie de l'Interclub durant ce match a été très brève. Après avoir dominé le premier quart temps 16-13, les tenants du titre ont passé la majorité de temps à courir après le score. Le Cara a dominé le deuxième quart-temps (29-28) en conservant son avantage jusqu'au troisième (43-40), avant de lâcher prise à dix secondes de la fin. L'Interclub repassait devant 56-55. Le temps mort demandé par l'entraîneur de Cara a provoqué un déclic, car sur la dernière action le Cara est repassé devant.

« J'ai demandé aux joueurs de jouer en un contre un et on a assuré. Ce n'était pas facile parce qu'au quatrième quart-temps les joueurs étaient fatigués. On a su maintenir le rythme », a expliqué Aristote Kiba, le coach de Cara. Black Lion a complété le podium chez les seniors hommes. Mouzita de Cara a été le meilleur marqueur avec 110 points.

Chez les dames, l'Inter a pris le meilleur sur Brazza basket 58-28. « C'est un titre qui ramène beaucoup de plaisir surtout beaucoup de motivation auprès de mes joueuses parce que cela fait un petit bout de temps qu'elles sont en train de courir derrière ce titre », a commenté Jim Bilda, le coach d'Interclub. ECB a occupé la troisième place chez les seniors dames. Ariane Makanguila (ECB) est la joueuse qui a marqué plus de points (106). Le prix du fair-play de la compétition est revenu à l'équipe de BBS.

Chez les juniors, AS Otohô a remporté le trophée en battant l'Etoile du Congo 80-55. BBS a terminé à la troisième place alors que le joueur Tchissambou de CPGOS est le meilleur marqueur avec 121 points.

Chez les cadets, CPGOS a pris le meilleur sur BBS 57-51. Black Lion a complété le podium et Ganiamo de l'AS Otohô a reçu le prix du meilleur marqueur avec 70 points. Le président de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket) a apprécié le niveau de la compétition. « Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer à aimer et à pratiquer ce sport jusqu'à ce qu'il retrouve sa place sur l'échiquier continental », a déclaré Bruno Jean Richard Itoua.

Il a pris l'engagement de créer les conditions pour que les basketteurs congolais retrouvent les compétitions internationales. Le directeur technique national, a-t-il expliqué, fera des tournées à travers le Congo pour constituer une équipe nationale dans toutes les catégories. « Au niveau du gouvernement, mon collègue des Sports et moi ainsi que le Premier ministre et le ministre des Finances, nous ferons tout pour que d'ici à la fin de l'année la question de la dette de la Fiba soit réglée », a ajouté le président de la Fécoket.