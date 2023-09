Congo-Kinshasa: Petit écran - Tournage du film « Bomoko » à Idjwi

La réalisation de l'activiste Sergens Kabika Bashonga dont les épisodes pilotes se tournent depuis quelques jours dans l'île située au milieu du lac Kivu est un appel à la collaboration civilo-militaire.

Le tournage de Bomoko est effectif depuis le 8 mars, le lendemain de la conférence de presse tenue à Bukavu pour l'annonce de son lancement à la Place de l'Indépendance. Ce, avec l'appui du général adjoint de la 33e région militaire du Sud-Kivu Ilunga Jacques. Dans un post effectué le jour même, Sergens Kabika Bashonga l'a confirmé : « Nous sommes désormais en tournage sur l'île d'Idjwi ». Logée au beau milieu du lac Kivu, la seconde plus grande île lacustre d'Afrique qui a le privilège de faire face aux villes de Goma et Bukavu est le cadre choisi pour les épisodes pilotes de Bomoko. Elle ne constitue que le point de départ du projet. Le réalisateur a signifié aux médias que jouissant de l'autorisation du chef d'Etat-major général Christian Chiwewe, d'autres épisodes de son film seront tournés dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo (RDC).

Outre, le Sud-Kivu où commence le tournage, a précisé kivutimes.com Sergens Kabika envisage aussi de se rendre au Nord-Kivu voisin, puis en Ituri et à Kisangani. Ce n'est pas tout car le jeune réalisateur a également prévu Kinshasa, la capitale et même le Kongo Central comme autres lieux de tournage. Ce, dans l'esprit même de la réalisation qui entend souder des liens entre l'ensemble de la population congolaise et les Forces armées de la RDC (Fardc). Tel qu'il l'a souligné lors de la conférence. « Bomoko comme son nom l'indique est un film d'unité et de renforcement de la collaboration civils-militaires avec pour mission de sensibiliser la population civile à se rapprocher et à collaborer étroitement avec les forces de l'ordre afin de contribuer à la pérennisation de la paix sur toute l'étendue de la RDC », a-t-il indiqué au média précité.

%

Activiste, engagé dans un mouvement prônant la « coopération civilo-militaire », le jeune réalisateur tient à faire de Bomoko un projet d'accompagnement des efforts Fardc pour la restauration de la paix définitive à l'est de la RDC. Ce mû par la conviction que : « Apres plus de trente ans de guerres, il était temps que nous puissions parler de notre histoire, que nous puissions nous mobiliser afin que nous puissions arriver à donner notre point de vu en tant que Congolais en rapport avec tout ce qui se passe ». Bomoko Il entend donc pallier la situation fort du constat que « Depuis que la guerre a commencé en RDC, on a jamais écrit notre propre histoire ». Ainsi, Sergens Kabika dit avoir résolu, depuis au moins trois ans, de travailler activement au quotidien à la sensibilisation de toutes les parties à s'engager dans la coopération civilo-militaire à travers le récit de Bomoko. Il est convaincu qu'« à travers le cinéma, on vend ce qu'on appelle la volonté de puissance d'une nation, on vend l'affirmation d'une nation et aussi on donne sa position face à ce qu'il vit ».