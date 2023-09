Afrique du Nord: Attaf affiche la pleine disponibilité de l'Algérie à soutenir la Libye par tous les moyens

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younes El-Menfi, qu'il a assuré de la pleine disponibilité de l'Algérie à soutenir, par tous les moyens, l'Etat libyen suite aux inondations dévastatrices qui l'ont frappé, indique un communiqué du ministère.

Lors de cet appel téléphonique, M. Attaf a réitéré à M. El-Menfi "les sincères condoléances au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, suite aux inondations dévastatrices qui ont frappé le pays frère, faisant un grand nombre de victimes entre morts, blessés et disparus, il lui a affirmé également que l'Algérie partage avec la Libye sa douleur et sa peine suite à ce drame", a précisé le communiqué.

Pour sa part, M. Mohamed Younes El-Menfi a exprimé "ses profonds remerciements et sa gratitude à l'Algérie pour cet élan de solidarité, qui n'est pas étrange de la part de l'Algérie et de sa direction, qui a toujours aidé le peuple libyen en tout les temps et toutes circonstances consacrant ainsi les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage unissant les deux pays et les deux peuples frères", selon la même source.