Libye: Vaste mouvement de solidarité suite aux inondations meurtrières

ALGER — Plus de 2.300 personnes ont péri dans les inondations provoquées par la tempête Daniel qui ont dévasté Derna et d'autres villes dans l'est de la Libye, déclenchant un vaste élan de solidarité et l'envoi d'aides internationales pour faire face aux conséquences des inondations meurtrières.

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi, a lancé quelques heures après la catastrophe un appel à l'aide internationale au profit des habitants des villes sinistrées comme Derna, Al-Bayda et Shahhat, exhortant la population à se conformer aux instructions des autorités "pour surmonter cette crise".

Selon la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), la tempête méditerranéenne Daniel, qui s'est abattue dimanche sur l'est de la Libye, provoquant des inondations et détruisant des installations sur son passage, a fait quelque 10.000 disparus.

En réponse à l'appel lancé par Al-Menfi, l'Algérie a décidé, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'envoi en urgence d'importantes aides humanitaires, constituées de produits alimentaires, de matériel médical, de vêtements et de tentes via un pont aérien de huit avions relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP)", lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Dans ce contexte, le président du Conseil présidentiel libyen n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'Algérie pour "ce geste de solidarité bien connu de l'Algérie et de ses dirigeants", lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.

Il a rappelé que l'Algérie a toujours été aux "côtés du peuple libyen en toutes circonstances et à tout moment, consolidant les liens forts et étroits de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui unissent les deux pays et peuples frères".

De son côté, M. Attaf a assuré El-Menfi de la pleine disponibilité de l'Algérie à soutenir, par tous les moyens, la Libye suite aux inondations dévastatrices qui l'ont frappée, indique un communiqué du ministère.

Les aides humanitaires vers la Libye affluent

Le Parlement arabe et la Commission de l'Union africaine (UA) ont, tous deux, exprimé leur "solidarité et plein soutien" à la Libye, soulignant "la nécessité d'apporter aide et assistance à ce pays face à cette douloureuse épreuve" et appelant à "renforcer la coopération arabe et internationale afin de fournir une aide humanitaire d'urgence et d'ouvrir des ponts aériens et des couloirs sûrs" pour l'acheminement de cette aide aux sinistrés.

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a également ordonné "à l'armée d'apporter toutes les aides humanitaires possibles à la Libye, des équipes de sauvetage, des équipements et des campements pour abriter les rescapés".

Le Qatar et les Emirats arabes unis ne sont pas en reste, annonçant l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux zones touchées, composée de nourriture, fournitures médicales et d'abris.

La Turquie a également annoncé le déploiement d'équipes de recherche et de sauvetage ainsi que du matériel comprenant des tentes, deux véhicules de sauvetage, quatre bateaux et des générateurs.

En Europe, l'Italie a annoncé avoir offert immédiatement l'aide de la Défense pour les zones inondées, tandis qu'une équipe d'évaluation "est sur le départ, coordonnée par la Protection civile", a assuré le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani.

Pour sa part, la France a déclaré "se tenir prête" à répondre aux demandes qui lui seront adressées par les autorités libyennes, ajoutant que "des moyens sont mobilisés pour apporter une aide d'urgence aux populations sinistrées, en appui des efforts libyens sur le terrain et en coordination avec les Nations unies".

L'Union européenne (UE) par la voix de son Haut représentant pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borell, a, lui, exprimé sa solidarité avec la Libye, soulignant la disposition de l'UE à fournir l'aide nécessaire pour faire face à cette situation.

Pour sa part, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé que l'UE était "prête à aider les personnes touchées" par les inondations en Libye, qualifiant de "déchirantes" les "images des morts et des destructions causées par la catastrophe".

"Au nom de l'UE, nous adressons nos sincères condoléances au peuple libyen et aux familles des victimes", a ajouté Michel.

Pour rappel, la tempête Daniel a déjà fait au moins 27 morts ces derniers jours en Grèce, Turquie et Bulgarie avant d'arriver en Libye. Elle se déplace désormais vers la côte nord égyptienne, où les autorités météorologiques mettent en garde contre de fortes précipitations.