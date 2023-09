Algérie: Les défis des médias à l'ère du numérique en débat à Alger

ALGER — Des intervenants à la 1ère édition du forum Mediacom sur les défis des médias à l'ère de la numérisation ont mis l'accent, mardi à Alger, sur l'importance de promouvoir davantage le secteur afin de lui permettre de jouer efficacement son rôle dans le développement socio-économique du pays.

Cette rencontre de trois jours, à laquelle ont pris part des acteurs du secteur de la communication ainsi que des représentants d'entreprises économiques et financières, est un espace consacré à l'"interaction active sur les questions relatives à l'impact des nouvelles technologies numériques sur les médias et les sociétés", a indiqué un représentant du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, parrain de l'évènement.

Dans le même sens, des intervenants ont relevé un "bouleversement" du paysage médiatique induit par le numérique avec l'émergence de nouveaux acteurs et l'évolution des attentes du public, ajoutant que cela pose des défis aux médias traditionnels, qui "doivent s'adapter à ce nouvel environnement pour continuer à exister et à jouer un rôle important dans la société".

A cet égard, il a été proposé une forte présence des médias sur le Net, notamment à travers les plateformes numériques les plus populaires, telles que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les sites d'actualités, tout en créant du contenu de qualité adapté à ces plateformes afin de toucher un public plus large.

Par ailleurs, M. Ibrahim Baaziz, expert dans le domaine juridique, a mis en avant les avancées juridiques dans le domaine médiatique, citant le texte de loi organique relatif à l'information qui veille à garantir le libre exercice de l'activité journalistique, tout en appelant à la mise en oeuvre des textes d'application.

De son côté, Mme Malika Atoui, universitaire, a souligné l'importance de la formation des journalistes, notamment à l'ère des nouvelles technologies, afin de pouvoir jouer un rôle essentiel dans la société. "Cette formation doit toucher notamment les étudiants et être axée sur la recherche de l'information, l'écriture, la déontologie et le respect de l'éthique", a-t-elle ajouté.