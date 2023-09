Algérie: Finances - Faid reçoit le président de l'OAIDA

ALGER — Le ministre des Finances, M. Laaziz Faid, a reçu lundi en audience, le président de l'Organisme Arabe pour l'Investissement et le Développement Agricole (OAIDA), Mohamed Ben Oubeid Al-Mazroui, à la tête d'une délégation de son institution, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre a constitué une occasion pour échanger sur l'état et les perspectives de coopération entre l'Algérie et l'OAIDA, en vue notamment de "stimuler l'investissement agricole et accompagner la dynamique déjà enclenchée par notre pays en matière de diversification", souligne la même source.

A cette occasion, M. Faid a souligné "l'importance qu'accorde l'Algérie au développement du secteur agricole, s'inscrivant au coeur de la stratégie nationale de diversification et de renouveau économique", précisant que "cette importance est accentuée au regard du contexte mondial caractérisé par les perturbations en matière d'approvisionnement de certains produits alimentaires de base, ayant induit certains pays à confronter une insécurité alimentaire conséquente".

Dans ce cadre, affirme le communiqué, le ministre a invité l'OAIDA à consentir "plus d'efforts pour appuyer le développement du secteur agricole dans les pays arabes, notamment en Algérie qui est engagée dans un processus d'amélioration de son climat des affaires à travers, notamment, la revue du cadre légale régissant entre autres l'investissement et le foncier économique et agricole et ce, à l'effet d'offrir plus de facilitation et d'incitation aux investisseurs aussi bien nationaux qu'étrangers".

Il a également mis l'accent sur "l'importance pour l'OAIDA de renforcer davantage son appui en termes de transfert de savoir et de renforcement des capacités à même d'accompagner les agriculteurs algériens pour s'imprégner des meilleures pratiques internationales en matière de production agricole".

Pour sa part, M. Al-Mazroui, a salué "les efforts consentis par l'Algérie pour asseoir les bases d'une croissance agricole durable", tout en réitérant "l'engagement de son institution à accompagner cet élan d'amélioration du secteur agricole à travers le renforcement des investissements de son institution en Algérie".

Le ministre a, par ailleurs, rappelé que l'OAIDA est une institution financière arabe, créée en 1976, dans le but de soutenir le développement agricole dans les pays arabes, en appuyant les sociétés activant dans ce domaine. Elle possède une vaste expérience dans le domaine de l'investissement agricole et de la transformation.

Afin de réaliser des bénéfices élevés pour les actionnaires, l'OAIDA veille à ce que les entreprises soient constituées selon des critères d'investissement professionnels, lesquels relèvent de quatre secteurs principaux, à savoir : la production animale, la production végétale, les industries agro-alimentaires et les services agricoles.