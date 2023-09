Afrique de l'Est: Les réserves de Fond Ferdinand et de la Vallée de Mai aux Seychelles remportent le Travellers' Choice Award 2023 de Tripadvisor

Deux réserves sur l'île de Praslin aux Seychelles - Fond Ferdinand et La Vallée de Mai - ont remporté les Travellers' Choice Awards 2023 de Tripadvisor pour le mois d'août sur la base des avis des voyageurs de 2022.

Ce prix très convoité récompense les destinations qui ont régulièrement reçu d'excellents avis de voyageurs sur Tripadvisor au cours des 12 derniers mois, les plaçant parmi les 10 % les plus performantes de toutes les annonces de la plateforme à l'échelle mondiale.

Dans un récent communiqué de presse, la Fondation des Îles des Seychelles (SIF), qui gère les deux réserves, a déclaré qu'en 2022, la Vallée de Mai avait accueilli 106 356 visiteurs tandis que la Réserve de Fond Ferdinand avait reçu 17 110 visiteurs.

"Ces statistiques de visiteurs reflètent le véritable attrait et charme universel des deux sites, marquant une étape importante dans le cheminement des Seychelles vers la reprise post-pandémique", a déclaré le SIF.

Frauke Fleischer-Dogley, directrice générale du SIF, a déclaré : « Nous sommes ravis que les deux sites aient été récompensés, d'autant plus qu'il s'agit du premier prix Tripadvisor décerné à Fond Ferdinand. Je féliciterai personnellement l'équipe pour cette réussite. C'est le témoignage que notre équipe, sur le site et hors site, possède le savoir-faire non seulement pour gérer des sites touristiques établis, mais également pour développer le potentiel touristique d'un site.

John Boris, directeur de la croissance chez Tripadvisor, a félicité les deux réserves pour leur réussite.

"La recrudescence des voyages que nous avons constatée au cours de l'année écoulée a encore intensifié la concurrence. L'obtention d'un Travellers' Choice Award démontre que Fond Ferdinand et La Vallée de Mai ont offert des expériences formidables à ceux qui comptent le plus : vos invités. Avec des attentes changeantes, "En raison de la pénurie persistante de main-d'œuvre et de la hausse des coûts, ce n'est pas une tâche facile, et je suis continuellement impressionné par la résilience et la capacité d'adaptation du secteur hôtelier. Santé à une autre année réussie", a-t-il déclaré.

Le SIF a pris la responsabilité du Fond Ferdinand en septembre 2020 (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

La Réserve Spéciale de Vallée de Mai a également remporté le Prix du Choix des Experts 2023, une distinction basée sur des avis professionnels.

Les prix Choix des experts sont basés sur plus d'un million d'avis provenant de guides de voyage, de magazines, de journaux et d'autres sources respectées, et moins de 2 % des lieux et attractions dans le monde reçoivent un prix.

« Le fait d'avoir également reçu le prix Choix des Experts pour la Vallée de Mai reconnaît notre engagement envers le professionnalisme dans le tourisme. Cependant, nous ne nous arrêterons pas là, notre prochaine étape consiste à scruter nos opérations touristiques vers la durabilité, non seulement pour nos sites mais aussi pour contribuer à une industrie touristique plus durable pour l'ensemble de la communauté de Praslin", a déclaré Mme. Fleischer-Dogley.

Avec des critiques positives dans des publications telles que Lonely Planet et Atlas Obscura, la Vallée de Mai est présentée sur Tripexpert.com comme l'une des meilleures attractions des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Le directeur des sites de la Vallée de Mai et du Fond Ferdinand, Marc Jean-Baptiste a adressé ses plus sincères félicitations au personnel assidu des deux sites pour leur dévouement, leur diligence et leur fidélité sans faille.

"Ces prix témoignent de leurs efforts exceptionnels. Je suis profondément fier de diriger une équipe aussi extraordinaire qui a véritablement un impact positif sur la communauté de Praslin. De plus, en offrant à nos estimés visiteurs une expérience unique dans ces deux merveilles naturelles exceptionnelles des Seychelles. Merci pour votre engagement et votre contribution à ces réalisations remarquables", a déclaré M. Jean-Baptiste.

La réserve spéciale de la Vallée de Mai est l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO des Seychelles et c'est là que pousse le coco de mer endémique à l'état naturel et constitue le site naturel le plus visité des Seychelles. Il reçoit environ 115 000 visiteurs par an.

En septembre 2020, le SIF a assumé la responsabilité de Fond Ferdinand et a étendu son mandat de conservation à l'une des zones protégées les plus prisées de Praslin et des Seychelles.