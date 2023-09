Afrique: CAN 2024 - Le Cameroun et la Namibie complètent la liste des 24 qualifiés

Les éliminatoires de la CAN 2024 ont pris fin ce mardi 12 septembre avec les qualifications du Cameroun et de la Namibie qui complètent la liste des 24 élus pour la Côte d'Ivoire. Il y aura du beau monde avec notamment 12 anciens vainqueurs du trophée, mais pas de novice pour cette 34e édition.

Le rideau est tiré sur les éliminatoires de la CAN 2024, achevées sur un Cameroun-Burundi (3-0) qui a donné des sueurs froides aux supporters des Indomptables. Le Cameroun a en effet survécu à une première période dominée par les Burundais qui ont eu de nombreuses occasions, mais ont buté sur un impérial André Onana qui a justifié son retour après sa retraite de près d'un an. L'ouverture du score de Bryan Mbeumo (46e) après à une énorme erreur adverse a libéré les hommes de Rigobert Song qui ont pris en main la partie et inscrit un deuxième but par le défenseur Christopher Wooh (59e) et un troisième par leur capitaine Vincent Abubakar (90+3). Une victoire qui qualifie également la Namibie, deuxième du groupe C à trois équipes, qui était suspendu au résultat de cette dernière rencontre.

Les gros sont là...

Les Lions indomptables seront donc bien présents en Côte d'Ivoire pour disputer leur 20e Coupe d'Afrique des nations et tenter de remporter un sixième trophée. Histoire de se rapprocher des recordmans égyptiens (7 CAN) qualifiés également pour leur 26e CAN.

Onze anciens vainqueurs du trophée seront présents en Côte d'Ivoire comme les récents lauréats l'Algérie(2019) et le Sénégal (2022). Le Mali, le Burkina, ou la Guinée, jamais couronnés, pourront rêver d'imiter les Lions de la Téranga, sacrés pour la première fois lors de la dernière CAN.

Il n'y aura aucun absent de marque pour cette Coupe d'Afrique qui pourrait concourir pour le titre de « CAN la plus relevée de l'histoire » et qui n'a pas accordé de place aux novices. Car, c'est la première fois depuis la CAN 2015, en Guinée équatoriale, qu'il n'y a pas de nouveau pays à la Coupe d'Afrique. Stoppée en quarts de finale au Cameroun pour sa première participation, la Gambie, elle, va enchaîner avec bonheur, tout comme la Mauritanie qui va connaître sa troisième Coupe d'Afrique consécutive après avoir découvert la compétition en 2019. Quatre à la suite pour la Guinée-Bissau depuis son « entrée » à la CAN en 2017 et qui va viser, comme la Mauritanie, une qualification historique en huitièmes de finale.

Ce sera le moment des retrouvailles pour la RD Congo, l'Afrique du Sud, et la Namibie qui avaient manqué le voyage au Cameroun. Pour le Mozambique, et la Zambie, l'attente fut plus longue. Les Wambas ne s'étaient plus invités à la grande fête africaine depuis l'édition 2010. Pour les Chipolopolos, vainqueurs en 2012, c'est un grand retour après avoir raté les trois dernières CAN.

Le tirage au sort sera effectué le 12 octobre prochain à Abidjan.

Les 24 équipes qualifiées : Côte d'Ivoire (pays organisateur) Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Maroc, Afrique du Sud, Égypte, Zambie, Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mali, Guinée, Gambie, RD Congo, Mauritanie, Mozambique, Tanzanie, Ghana, Angola, Cameroun, Namibie.

