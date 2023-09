Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Septembre 2023

Mali : Bourem- L’armée met des terroristes en déroute

Les assaillants ont laissé derrière eux de nombreux cadavres et des carcasses de véhicules calcinés dans les rues de la ville. De quoi conforter le moral de nos compatriotes après les attaques coordonnées de ces derniers jours contre le bateau Tombouctou et les camps militaires de Bamba et Gao. L'armée a mené plusieurs frappes sur la position des assaillants La Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma) a décidé unilatéralement de se retirer de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Elle est à la manœuvre pour déstabiliser le nord du pays. En complicité avec des groupes terroristes dont le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim), la Cma a attaqué les positions des Forces armées maliennes (FAMa) à Bamba, Gao et surtout le bateau Tombouctou à Rharous dans le but de faire un maximum de victimes. La riposte foudroyante des Forces de défense et de sécurité ne s’est pas fait attendre. Dans une bonne coordination, les forces terrestres et aériennes ont donné la réplique aux assaillants. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Can 2023/Football- La mauvaise qualité de la pelouse du stade d'Ebimpé fait interrompre le match Côte d'Ivoire-Mali

Le trio arbitral togolais du match amical international qui a opposé mardi soir au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé (banlieue Nord d'Abidjan), la sélection ivoirienne de football à son homologue malienne, a mis fin à cette confrontation après la première mi-temps de jeu en raison de la mauvaise qualité de la pelouse. En effet, une forte pluie s'est abattue sur le stade d'Ebimpé dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps de cette confrontation. De retour des vestiaires après la récréation, le trio arbitral, jugeant la pelouse inadaptée en raison du mauvais système de drainage, a décidé de mettre fin à ce match. La rencontre a été ainsi écourtée et n'a pu aller à son terme. Auparavant, la première mi-temps de cette confrontation, qui a été sanctionnée par le score vierge et nul de (0-0), a été relativement équilibrée entre les deux équipes. (Source : abidjan.net)

Gabon : Justice- La libération imminente pour Brice Laccruche-Alihanga aux côtés de son frère cadet

La libération imminente de Brice Laccruche-Alihanga aux côtés de son frère cadet est très attendue par leurs proches après près de cinq ans d'emprisonnement. Initialement prévue pour hier,lundi 11 septembre 2023, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo aurait refusé de quitter la prison sans son frère cadet, Grégory Laccruche-Alihanga, actuellement dans un état de santé critique, selon GMT. Brice Laccruche-Alihanga avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour avoir "menti sur l'identité de son géniteur." Le président de la transition avait ordonné sa libération après quatre années en prison. Quant à son frère, accusé de complicité de détournements et de blanchiment de capitaux, il pourrait également être libéré après 4 ans de détention préventive. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Redistribution des cartes à 5 mois de la présidentielle

Il semble que la mouvance présidentielle a trouvé son candidat "consensuel", Amadou Bâ, pour l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. La fin d'un feuilleton qui a longtemps tenu les sénégalais en haleine. La division tant redoutée au sein de la coalition au pouvoir est désormais actée. Avant même la désignation d'Amadou Bâ comme candidat du parti, certains avaient officialisé leur candidature pour la présidentielle de février 2024. Ils sont nombreux ces ministres et Directeurs généraux à se positionner. Ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta a quitté la coalition Benno Bokk Yaakaar pour lancer son parti. Elle a annoncé sa candidature, tout comme l’ancien Premier ministre, Aminata Touré. (Source : adakar.com)

Maroc : Nouveau chapitre de tension diplomatique- Rabat snobe l’aide humanitaire d’Alger

La récente crise sismique au Maroc a mis en évidence les tensions persistantes entre le Maroc et l'Algérie sur le plan diplomatique. Alors que le ministre marocain de la Justice avait initialement exprimé une ouverture à l'aide humanitaire algérienne, cette intention a été annulée par la suite, rapporte le média local ObservAlgérie. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères en date de ce mardi 12 septembre précise : « Le directeur général du ministère marocain des Affaires étrangères a informé le consul algérien que le Maroc n'a pas besoin de l'aide humanitaire de l'Algérie. Le gouvernement algérien prend acte de cette réponse. (Source : alome.com)

Benin : Fin de l’opération d’achat de Soja-La date limite fixée limite pour mi-septembre

L’opération spéciale d’achat de tous les stocks de soja disponibles lancée le 14 avril 2023, prendra fin le vendredi 15 septembre 2023 selon un communiqué de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie. Cette annonce revêt une importance particulière pour les producteurs qui détiennent encore des stocks de soja et souhaitent les céder. Ils sont priés de prendre des mesures avant la date limite en se rendant aux points de collecte et d’achat ouverts à travers tout le territoire national. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Match amical Maroc vs Burkina Faso – Le revenues du match seront reversés pour la gestion des conséquences du tremblement de terre

Les recettes du match amical international qui oppose les Lions de l’Atlas du Maroc aux Etalons du Burkina Faso ce mardi 12 septembre 2023, seront reversées « au fond spécial dédié à recevoir les contributions volontaires de solidarité pour la gestion des conséquences du tremblement de terre ». L’annonce a été faite ce jour par la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué. Le match amical international qui opposera les deux équipes s’inscrit dans le processus de préparation à la coupe d’Afrique des nations de football qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. (Source : aouaga.com)