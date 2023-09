Cote d'Ivoire: Secteur minier- Le patronat ivoirien échange avec les acteurs

Une délégation de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), conduite par son président de Ahmed Cissé a effectué une visite de travail à La Maison des Mines, siège social du Groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire (GmpciI), le mardi 12 septembre 2023 à Abidjan-Cocody.

M. Ahmed Cissé a expliqué que cette visite de travail s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres qu'il aura avec les organisations membres de la Cgeci en vue d'échanger avec elles sur leurs préoccupations à l'effet de mieux accompagner les entreprises dans leur développement. « Nous sommes venus rendre visite à un important membre de la confédération. Cela rentre dans le cadre des échanges que nous avons avec tous nos membres qui est de venir voir là où ils sont installés, les écouter et voir s’ils ont des problématiques qu’on résout toutefois en essayant de voir des perspectives de développement dans les différents secteurs. », a-t-il dit.

Il a aussi souligné que plusieurs sujets ont été évoqués. « Nous avons d’autres rencontres à venir et nous allons poser des questions afin de trouver des solutions. », a-t-il ajouté

A son tour, le président du Groupement professionnel des miniers de Côte d’Ivoire (Gmpci), Jean-Claude Diplo a indiqué qu'il était important que le pont soit établi entre eux en tant que membres de cette confédération « mais surtout entre les entreprises en Côte d’Ivoire, dont celle du secteur minier et celles des services et prestations générales. Le président de la République a décliné comme vision, de renforcer l’activité industrielle et celle des membres de la confédération générale, donc il était important qu’elles aient une prise sur le secteur que nous conduisons. C’est un secteur à réputation moyenne et c’était à nous de le faire connaître pour que les ivoiriens apprécient comment ils peuvent s’y impliquer davantage. », a-t-il confié.

Avant d'ajouter que « c’est un secteur qui a vocation à être le relais de croissance de la Côte d’Ivoire, d’où le Chef de l'État avait estimé que ce secteur devrait devenir le deuxième pilier de l’économie ivoirienne et elle est en voie de l’être. Elle porte de fortes promesses et à travers les compagnies minières que nous représentons, elles ont fait des avancées majeures dans les recherches qui nous permettent de dire que les perspectives sont bonnes et l’objectif est de doubler la contribution de notre secteur au Pib d’ici 2025-2026. » Le secteur minier est en plein essor en Côte d'Ivoire. Il contribue significativement, depuis ces dernières années, au développement économique et social du pays. En effet, la progression de ce secteur durant ces 8 dernières années, a fait passer la production d’or de 7 tonnes à 42 tonnes en 2021, générées par 9 mines. Sur l’année 2021, cette production a contribué de plus de 1200 milliards de Francs Cfa de chiffres d'affaires à l’économie ivoirienne et près de 3,6 milliards de Fcfa d’investissements communautaires.