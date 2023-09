Libye: 3 000 morts dans une tempête tropicale - La Libye dans l'oeil de Daniel

Le malheur n'arrive jamais seul. Le Maghreb est présentement en train de faire l'amère expérience de ce proverbe.

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, un puissant séisme évalué à presque 7 à 9 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc faisant, entre autres, plus de 2 000 morts et autant de blessés dont 1000 dans un état grave, de nombreux disparus, d'énormes dégâts matériels, des villages entiers disparus de la carte et des secours qui s'organisent pour sortir des gravats quelques miraculés.

On n'avait pas fini de déplorer cette situation apocalyptique qu'une autre catastrophe survenait à quelques kilomètres de là, précisément en Libye. Des inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait des ravages dans le nord-est du pays, en particulier dans la ville de Derna, située un peu plus à l'Est. Les deux principaux barrages en amont de cette ville de 100 000 habitants ont cédé également dans la nuit du 10 au 11, provoquant d'énormes coulées de boue, détruisant des ponts et emportant de nombreux immeubles. Hier en fin de soirée, on dénombrait près de 3 000 morts et une polémique sur fond de présomption de corruption enflait. Des fonds alloués à des travaux de restauration des ouvrages auraient pris une autre direction.

Contrairement au Maroc qui dispose de moyens et jouit d'une certaine stabilité, c'est une autre donne qu'on note en Libye où deux gouvernements rivaux s'entredéchirent, sans jamais parvenir à conclure un accord de paix durable.

Dotée des réserves les plus abondantes d'Afrique, la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et secouée par des divisions et des violences. Depuis deux ans et demi, deux gouvernements s'y disputent le pouvoir : celui d'Abdel Hamid Dbeibah dans l'Ouest, reconnu par l'ONU, et celui nommé par le Parlement et soutenu par le maréchal Haftar.

Comment alors trouver les moyens conséquents pour secourir les victimes de cette catastrophe naturelle qui frappe la Libye ? Fort heureusement, comme au Royaume chérifien, de bonnes volontés se mobilisent déjà pour sauver la Libye qui se trouve dans une situation difficile.

Si cette situation pouvait être une occasion pour les frères ennemis de trouver une fois pour toutes un terrain d'entente et fumer le calumet de la paix, ce serait tant mieux. Mais ça, c'est une autre affaire.