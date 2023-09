Afrique: Match amical Sénégal-Algérie à 19h - Plus un test qu'une revanche pour les «Lions»

Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio accueille, ce soir, en match amical international, les « Lions » du Sénégal et les « Fennecs » d'Algérie. Deux anciens champions d'Afrique qui s'affrontent dans le cadre de leur préparation aux prochaines joutes.

Le Sénégal affrontera, ce soir, l'Algérie, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cette affiche est en quelque sorte des retrouvailles entre les deux sélections, après leur confrontation en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte à l'issue de laquelle l'Algérie avait battu le Sénégal (1-0). Baghdad Bounedjah avait inscrit l'unique but de la partie qui avait permis aux « Fennecs » de décrocher une deuxième étoile. Les « Lions », sous la conduite de Sadio Mané, s'étaient inclinés face à des Algériens qui avaient passé toute la partie à défendre.

Même si les supporters des « Lions » espèrent une revanche, l'enjeu est tout autre. Les deux coaches, Djamel Belmadi et Aliou Cissé trouvent là l'occasion de jauger le niveau de leurs équipes qui se sont succédé sur le toit de l'Afrique respectivement lors des deux dernières Can. Les champions en titre sont deuxièmes derrière le Maroc au classement Fifa tandis que les Algériens arrivent septièmes.

Après son succès face au Brésil, le 20 juin 2023 (score 4-2), le sélectionneur national devra faire avec une attaque privée de Ismaïla Sarr et Boulaye Dia, blessés pendant les séances d'entraînement. Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football, les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye Dia, alors qu'Ismaïla Sarr souffre d'une lésion aux ischio-jambiers gauches. Les deux joueurs ont été libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs et seront absents deux semaines.

ALIOU CISSÉ, SÉLECTIONNEUR DU SÉNÉGAL

« Nous avons grandi et nous le prouverons sur le terrain »

Entre les deux matches de la Can 2019 perdus contre l'Algérie, en phase de groupes et en finale sur le même score (1-0), et aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

Le Sénégal est devenu champion d'Afrique en 2022 et a disputé la dernière Coupe du monde, tandis que son adversaire de ce mardi après-midi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, a perdu de son éclat et peine à se montrer conquérant. Deux trajectoires différentes qui, selon le sélectionneur national des « Lions », montrent que ses hommes partent légèrement favoris dans ce duel. « On a bien travaillé toute la semaine pour préparer ce match qui va en direction de la Can en Côte d'Ivoire. De 2019 à maintenant, beaucoup de choses se sont passées. Le Sénégal et l'Algérie n'ont plus les mêmes joueurs ni les mêmes trajectoires. Ça veut dire qu'il y a une génération qui est passée et une autre qui prend forme. C'est vrai que l'Algérie a gagné les deux confrontations de 2019, mais je pense que ce sont ces défaites-là qui nous ont permis de pouvoir gagner la Can en 2022 parce que nous avons énormément appris.

Depuis 2019, on s'est beaucoup amélioré en répondant présent à toutes les compétitions sur le continent. Ça prouve notre force de caractère, ça prouve qu'on a grandi et c'est ce qui est intéressant. Et il faut dire que de 2019 à aujourd'hui, si on regarde les performances des deux équipes, je crois que le Sénégal est bien au-dessus de l'Algérie, maintenant il faudra le montrer demain », a confié Aliou Cissé lors de la conférence de presse d'avant-match.

Même si le technicien ne voit pas cette affiche comme une revanche, ce match sera d'une très grande importance notamment en vue de la prochaine Can. Cette opposition entre deux grosses pointures du continent, selon lui, ne peut être qu'enrichissante pour les joueurs à seulement quatre mois des prochaines échéances en Côte d'Ivoire. « Ce qui est important, c'est la préparation de la Can. On sait qu'il n'y a plus beaucoup de temps, même si on a eu la chance de nous qualifier au bout de quatre journées. Ensuite, on a eu à jouer le Brésil, et aujourd'hui, c'est l'Algérie. Ce sera un match entre deux grandes équipes du continent, avec de grands joueurs dans leurs rangs. Et nous avons envie d'être à la hauteur de cet événement », a-t-il déclaré.

DJAMEL BELMADI, SÉLECTIONNEUR DE L'ALGÉRIE

« Nous jouons contre l'équipe la plus complète du continent »

« C'est un honneur d'être dans ce beau pays pour jouer contre cette grande sélection. Aujourd'hui, c'est l'équipe la plus complète du continent. Elle l'a montré lors de sa dernière sortie en Afrique. Donc c'est un réel plaisir d'affronter le détenteur du titre. Et pour le turnover de notre dernière sortie, il faut savoir qu'on a l'habitude de tourner notre équipe, surtout quand on est déjà qualifié. C'est pourquoi il y avait de très jeunes joueurs qui ont démarré contre la Tanzanie. C'est dans l'idée de bien les intégrer. Mais c'est vrai que le match de demain est très important pour nous. En tant que compétiteurs, c'est toujours bénéfique de nous frotter à une équipe comme le Sénégal. Ils voudront coûte que coûte nous battre pour mettre fin à cette série noire contre l'Algérie. Mais nous serons là et nous ferons face. »

Gana Gueye encense Mamadou Lamine Camara, son potentiel remplaçant

L'ascension fulgurante de Mamadou Lamine Camara cette année, à travers les différentes sélections nationales, n'a pas échappé à son nouveau partenaire en équipe A, Idrissa Gana Gueye. L'expérimenté milieu de terrain des « Lions », champion d'Afrique avec le Sénégal en 2022, trouve en son jeune cadet, qui fait son petit bonhomme de chemin avec le Fc Metz, son potentiel remplaçant en équipe nationale. « Lamine, c'est un garçon que je suis et que j'apprécie beaucoup. Il a énormément de qualités pour un jeune joueur comme lui. Je suis convaincu qu'il peut s'imposer et atteindre encore un niveau plus élevé. Maintenant, il est plus facile de venir en sélection, mais le plus dur, c'est d'y rester. Il faudra qu'il travaille davantage, et un jour peut-être, je lui céderai le numéro 5 », a soutenu Gana Gueye.

Présent en conférence de presse d'avant-match, hier, aux côtés de son entraîneur, l'international sénégalais et sociétaire d'Everton (Premier league anglaise) s'est également exprimé sur l'importance que revêt cette belle affiche mettant aux prises le Sénégal et l'Algérie. Gana, qui a déjà dépassé la barre des 100 capes en équipe nationale, se dit confiant et prêt pour en découdre avec les « Fennecs ».

« Positionné en sentinelle devant la défense, ou sur un côté du milieu, je suis à la disposition de l'équipe et je continuerai à donner le meilleur de moi-même », a-t-il promis.