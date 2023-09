Burkina Faso: Agriculture familiale à Titao - Des femmes « cultivent » la résilience

Kantigui a été émerveillé de voir des images de femmes battantes de la ville de Titao. A défaut de pouvoir accéder à la brousse pour la production de céréales et légumes et même la cueillette de feuilles, des femmes se sont rabattues sur la ville pour produire. En effet, a pu observer Kantigui, des cours d'habitation ont été transformées en des espaces de production. Ainsi, dans plusieurs cours familiales, des plants de maïs, d'arachides, de niébé ou d'oseille se dressent fièrement.

Et ce sont les fruits de cette production familiale qui permettent à plusieurs femmes de subvenir à leurs besoins nutritionnels. Au vu de ces initiatives qui se sont développées spontanément, Kantigui invite les partenaires soucieux à accompagner ces femmes à développer les techniques de culture hors-sols afin de booster la production locale en cette période où l'espace de production est restreint.

« Faux recenseurs » de PDI: 2 ans de prison ferme requis contre le « cerveau »

Le procès des « faux recenseurs » de Personnes déplacées internes (PDI) à Fada N'Gourma et à Diapangou s'est poursuivi, le mercredi 6 septembre 2023, a appris Kantigui auprès de plusieurs sources. Ainsi, pour la deuxième fois, O.D et K.P, âgés de la vingtaine et S.T, un sexagénaire, étaient à la barre de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N'Gourma pour répondre des faits d'escroquerie pour les deux premiers et de complicité d'escroquerie pour le troisième.

En fait, il leur est reproché d'avoir planifié et mené une opération de recensement de PDI à Fada N'Gourma et à Diapangou, courant juillet 2023, contre le paiement d'une somme d'argent allant de 1 000 à 1 500 F CFA par personne. Tous les trois ont reconnu, à nouveau, les faits. O.D et K.P ont affirmé, une fois de plus, avoir été instruits par leur patron S.T de recenser, pour le compte de l'Association des producteurs Tin-Fi du Gulmu, 780 PDI qui allaient bénéficier de vivres. Les deux prévenus ont déclaré avoir effectué quatre sorties soit trois à Fada, précisément aux secteurs 9 et 6-Nord, et une à Diapangou et récolté, en tout, 357 000 F CFA.

Sur cette somme d'argent, S.T a déclaré avoir prélevé 100 000 F CFA et a remis le reste à ses « bons petits pour le travail abattu ». Une déclaration confirmée par O.D et K.P. S.T a reconnu être le véritable instigateur de l'opération et ne cessait d'implorer la clémence du Tribunal. Se constituant en partie civile, six PDI ont réclamé des sommes d'argent allant de 5 000 à 10 000 F CFA, à titre de dommages et intérêts. Pour le procureur, les faits ont été décortiqués, à suffisance, à la barre et les témoins ont été éloquents.

Il est ressorti, clairement, que les deux jeunes ont agi selon les instructions de ST, a-t-il dit. Pis, a-t-il avancé, ces deux « naïfs » ont été manipulés à souhait par leur mentor qui s'est joué d'eux. De ce fait, il a requis que O.D et K.P soient relaxés pour infraction non constituée. Concernant S.T, a insisté le ministère public, l'infraction de complicité d'escroquerie est clairement constituée, dès lors qu'il reconnait être le véritable cerveau de l'opération.

Ainsi, il a requis que S.T soit déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, qu'il soit condamné à deux ans de prison et au paiement d'une amende d' un million F CFA, le tout ferme. Kantigui a appris que le verdict est attendu pour le 20 septembre 2023.

Journée de jeûne et de prières 2023 : plus de 600 muezzins attendus à Ouagadougou

Dans sa quête d'informations, il a été rapporté à Kantigui que le président de l'Association des muezzins Saïd Bilal du Burkina, El hadj Mohamadi Derra, s'active pour la bonne tenue de la VIIIe édition de la Journée de jeûne et de prières qui aura lieu le samedi 16 septembre 2023. Pour cette journée de jeûne et de prières, selon les informations parvenues à Kantigui, ce sont 600 muezzins qui viendront de plusieurs localités du Burkina, pour lire le Saint Coran, prier pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale pour le pays.

Selon les sources de Kantigui, cette VIIIe édition de la Journée de jeûne et de prières sera placée sous le patronage de El hadj Moussa Kouanda, président de la Communauté musulmane du Burkina et présidée par El hadj Hamidou Ouédraogo dit Hamid Carreaux, président de la Délégation consulaire du Centre. Kantigui félicite les organisateurs d'une telle activité qui s'inscrit dans la dynamique du raffermissement du vivre-ensemble dans ce contexte de lutte contre le terrorisme.