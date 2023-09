Madagascar: Marché automobile - La location longue durée de véhicules en vogue

Des véhicules de location à longue durée, avec des services premium et de haute qualité, sont disponibles. Les frais varient en fonction du modèle, ou de la durée du contrat.

La ruée vers la Location de véhicules longue durée (LLD) est un phénomène observable ces dernières années, avec de plus en plus de particuliers et d'entreprises qui optent pour cette solution de mobilité. De plus, les offres concurrentielles chez les concessionnaires ajoutent de l'huile au roulement, car les services proposés vont des options de LLD pour les utilitaires aux offres de leasing haut de gamme, en passant par les contrats flexibles en fonction des besoins des clients.

En moyenne, les mensualités varient généralement entre trois cent mille ariary à trois millions d'ariary, en fonction du modèle de véhicule, de la durée du contrat, ou encore du kilométrage annuel. « Cette option de location longue durée offre aux entreprises la possibilité de déléguer la gestion et le financement de leur flotte de véhicules. Grâce à la LLD, l'entreprise peut disposer d'un parc de véhicules neufs, bien entretenus selon les normes du constructeur, entièrement assurés, et adaptés à ses besoins en termes de durée de location et de kilométrage », explique Frédéric Hebert, directeur général de Cfao Motors Madagascar.

Il s'agit d'un marché prometteur, après avoir été une niche pour le loueur de véhicule le plus ancien de Madagascar. « Nous disposons aujourd'hui d'un parc LLD d'un millier de véhicules, munis de 300 chauffeurs, des services premium et de haute qualité », a-t-il poursuivi. L'on voit également aujourd'hui des offres ciblant les entreprises au besoin de véhicules utilitaires, tels que des fourgonnettes ou des camions.

Gestion de budget

La raison est d'abord économique, car l'option évite l'immobilisation de capital. « Contrairement à l'achat, où vous investissez une somme importante dans un actif dépréciable, la LLD ne nécessite généralement qu'un petit apport initial, ce qui libère votre capital pour d'autres investissements

.De plus, vous connaissez à l'avance le coût mensuel de votre véhicule, ce qui facilite la gestion de votre budget et avec les mensualités fixes, on évite les surprises financières », explique l'économiste Seta Rahajason. Et apparemment, elle allège les logisticiens face aux défis liés à la gestion de la flotte de véhicules. « Le coût initial d'achat, les dépenses imprévues pour l'entretien, les fluctuations de valeur, tout cela rendait la gestion complexe et parfois frustrante. Avec cette option, plus besoin de s'inquiéter des dépenses imprévues pour les réparations, l'entretien ou l'assurance, car tout était inclus dans le contrat », rassure Gérard Harivony, chef de service logistique dans un établissement public.

Pour Hermann, responsable logistique au sein d'une ONG internationale, la LLD lui a offert la flexibilité de sélectionner des véhicules appropriés pour les diverses activités de son organisation. « En effet, nous avons besoin de véhicules utilitaires pour les déplacements professionnels, ainsi que de véhicules tout-terrain robustes pour nos missions en brousse », soutient-il. Et il n'aura pas à se préoccuper de l'adaptation des véhicules aux préférences des dirigeants, qui quittent leur poste après un mandat de quatre ans. « Il me suffit de renouveler le contrat à la fin de chaque période et de sélectionner un nouveau véhicule en fonction des préférences des nouveaux dirigeants », continue Hermann.