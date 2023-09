Madagascar: Basketball - N1B DAMES - BT BBA Diana et Fandrefiala émergent du lot

Le Bolloré Team Basketball d'Antsiranana (BT BBA Diana) est en bonne voie d'atteindre son objectif. Après quatre journées de compétition, l'équipe affiche ses ambitions de retrouver sa place dans la catégorie élite féminine N1A Dames. Avec trois matchs disputés, la bande à Krishna, capitaine de BT BBA de Diana, a enregistré deux victoires contre une défaite.

Hier, le club a surclassé ABM de Boeny sur le score de 35-21. Selon Krishna, « jusqu'à ce jour, nous affichons une grande forme. Avec quatre matchs disputés, nous avons enregistré trois victoires contre une défaite. Notre objectif est de retrouver notre place dans la première division féminine. Nous sommes venues à Mahajanga pour chercher notre place que nous avons quitté l'année passée ».

L'autre équipe, également la plus en forme du moment, est le club de Fandrefiala d'Analamanga. Celui-ci domine largement la tête du classement provisoire de la poule D, en enregistrant trois victoires en autant de matchs. À la date d'hier, les basketteuses de Fandrefiala ont battu JEA de Vakinankaratra, sur le score de 49-33. Un match très équilibré, mais, à partir de la moitié du troisième quart temps, Fandrefiala a creusé l'écart pour s'imposer avec un écart de plus de 16 points.

Niveau moyen

Chez les garçons U20, Dream Team SC (DTSC) d'Analamanga dans la poule D, malgré sa défaite d'hier face à ASS Menabe sur le score de 52-71, domine la concurrence. Il en est de même de MB2All d'Analamanga, dans la poule C, qui surclasse BC AS de Bongolava sur le score de 79-44. L'Ascut d'Atsinanana et Cosfa d'Analamanga ne sont pas en reste. Dans son bras de fer contre SBBC de Boeny, les basketteurs de l'Ascut ont écarté sans problème, les joueurs de Boeny sur le score de 70-34. Un match à sens unique, dont la victoire pour les joueurs de la commune urbaine de Toamasina s'est dessinée à partir du deuxième quart temps.

%

Les joueurs de Cosfa d'Analamanga ont battu les basketteurs de l'Ankaratra sur le score de 62-45 et se place provisoirement en troisième position de la poule A. « Concernant le niveau technique, moins d'une dizaine des équipes féminines ont le niveau moyen pour rivaliser avec d'autres formations. Les grandes équipes reconnues comme MB2All, JEA et Fandrefiala font forte impression. Le BT BBA Diana figure parmi les clubs qui se démarquent à Mahajanga », confie Pascal Rasaony, chef de la délégation de la FMBB à Mahajanga. Ce jour, joueuses et joueurs entament leur dernière journée des phases éliminatoires avant d'entrer dans les éliminations directes.

Résultats du 12 septembre

Dames : BCM ZO 52 # 29 CBBF, VARSITY 26 # 41 DUNAMIS, AS JETNO 22 # 48 ASLFA, ABM 21 # 35 BT BBA, VASIA 22 # 37 FFPRO BCTM, FANDREFIALA 49 # 33 JEA, USJFM 35 # 21 JCBA, BC EST 45 # 41 COSCA

U20 G: BCO 24 # 64 JAP MADA, VEB 62 # 69 EBA, MB2ALL 79 # 44 BCAS

ASCUT 70 # 34 SBBC, BCF 65 # 50 FANDRASA, COSFA 62 # 45 ANKARATRA, DTSC 52 # 71 ASS