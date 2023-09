Cote d'Ivoire: Quinzaine des droits de l'homme et prix national des droits de l'homme - Namizata sangaré dévoile les objectifs

Namizata Sangaré a dévoilé les objectifs de la tenue de la Quinzaine des droits de l'homme et du Prix national des droits de l'homme qui se tiendront en décembre 2023.

La Conseil national des droits de l'homme a procédé au lancement de l'édition 2023, de la Quinzaine des droits de l'homme et du prix national des droits de l'homme au siège de l'institution à Abidjan Cocody, lundi 11 septembre 2023.

Placé sous le thème : « Jeunesse, droits et engagement civique », la quinzaine des droits de l'homme se tiendra du 1er au 15 décembre, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Elle vise à contribuer au renforcement de l'État de droit par la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par la présidente du Conseil national des droits de l'homme (Cndh), Namizata Sangaré, lors de la double cérémonie de lancement de l'édition 2023, de la Quinzaine des droits de l'homme et du Prix national des droits de l'homme.

« Nous avons choisi de mettre les jeunes à l'honneur, en raison de l'esprit d'innovation de cette jeunesse, de notre volonté commune de les détourner de la violence, des actes d'incivisme et de défiance aux institutions de la République. L'objectif est de célébrer également leur potentiel et leurs capacités à être des acteurs et des actrices de changements constructifs.

Nos jeunes sont les bâtisseurs de demain, les acteurs clés du développement, de la paix et

de la stabilité de notre pays » , a dit la présidente du Cndh, Mme Namizata Sangaré. Poursuivant, elle a indiqué que la Quinzaine des droits de l'homme vise à renforcer les capacités des populations et ,surtout, des jeunes, relativement aux valeurs contenues dans la déclaration universelle des droits de l'homme.

Selon elle, elle promeut également des droits plus spécifiques comme notamment les droits des personnes en situation de handicap, des enfants et de la femme. Cette cérémonie marque aussi l'ouverture des soumissions de projet pour le Prix national des droits de l'homme, dont la fermeture est prévue pour le 10 novembre 2023.