Sénégal: Riyad Mahrez - « On a gagné le Sénégal mais pas la CAN »

Sans vraiment briller face aux Lions de la Teranga, Riyad Mahrez a contribué au succès des verts en étant l'auteur de la passe décisive sur une balle arrêtée qui a amené le but de Chaibi.

Le capitaine des Verts était très satisfait du résultat final face à la meilleure équipe du continent : « C'était un bon match, dans des conditions que l'on connaît, ils ont eu des occasions, ils en ont eu aussi, on a su marquer au bon moment. Ce n'est pas un match test, on a gagné mais on n'a pas gagné la CAN. On continue notre préparation pour la CAN. On continue sur cette lancée », a indiqué le joueur d'Al - Ahli en fin de match.

Avant d'ajouter : « On a beaucoup de bons jeunes, Djamel essaye de les incorporer, c'est bien pour la suite. »