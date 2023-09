Sénégal/Algérie: Djamel Belmadi - « J'ai vu une équipe algérienne très disciplinée »

Interrogé en conférence de presse après sa victoire 1-0 à Dakar face au Sénégal, Djamel Belmadi s'est montré satisfait du rendement de son équipe et a souligné l'importance de cette victoire de prestige.

Il dira d'abord que le fait d'avoir de nouveau battu Aliou Cissé était totalement anecdotique et que le plus important pour lui c'est la victoire des siens qu'il dit en partielle reconstruction avec l'avènement de nombreux jeunes joueurs.

« Pour ces jeunes qui en sont à leur deuxième ou troisième sélection, c'est l'accélération de l'apprentissage à vitesse grand V du football africain contre la meilleure équipe du continent. »

Concernant le rendement de son équipe il dira, « On avait un plan, on savait qu'il ne fallait pas trop s'ouvrir face à une équipe qui as autant de bons joueurs et d'automatismes mais pour autant il ne s'agissait pas de subir et ce n'est pas ce qu'on a fait. On s'est pratiquement donné coup pour coup. »

Il dira enfin que ses joueurs ont fait ce qui leur a été demandé, « Ils ont été très respectueux du plan, des consignes. La discipline tactique a été présente tout au long du match. Contre cette équipe du Sénégal, si on commet une erreur de placement, on le paie cash. D'ailleurs on l'a vu sur quelques situations où l'on était désorganisé à cause de la qualité de cette équipe du Sénégal. Mais dans l'ensemble j'ai vu une équipe algérienne très disciplinée, très organisée. »