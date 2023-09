Angola: Une responsable du MPLA encourage l'activisme politique sur les réseaux sociaux

Dundo (Angola) — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a encouragé mardi les membres de son parti à profiter des réseaux sociaux pour renforcer la mobilisation et l'activisme politique, "qui sont désormais renforcés, avec la récente création du Département des technologies de l'information et de la communication".

Intervenant lors d'un événement de masse à Dundo, province de Lunda Norte, la responsable politique a appelé les jeunes à profiter des technologies de l'information pour la recherche scientifique et la mobilisation patriotique.

"Malheureusement, nous vivons à une époque où nous assistons à une utilisation abusive d'Internet et, surtout, des réseaux sociaux à des fins de diffamation, d'offense gratuite, de haine et, en général, de diminution des principes et valeurs éthiques", a-t-elle souligné.

Elle a demandé à ses militants d'utiliser de tels outils pour diffuser des messages encourageant la défense des valeurs de paix, d'unité et de réconciliation nationales, de justice sociale et de droits de l'homme.

"Nous devons tous nous engager à continuer à embrasser le patriotisme, à cimenter l'unité et la cohésion, à approfondir la culture de paix, à améliorer l'organisation du parti et son insertion dans la société et à exercer la pleine citoyenneté", a-t-elle poursuivi.

Luísa Damião a appelé les dirigeants du parti dans les provinces à donner la priorité, outre la matérialisation de l'agenda politique du parti, à la formation d'un parti idéologique, en vue de maintenir le MPLA toujours plus fort et dynamique.

La vice-présidente du MPLA (au pouvoir en Angola) a mené depuis la semaine dernière une intense journée de travail dans la région orientale du pays (Moxico, Lunda Sul et Lunda Norte), dans le but d'évaluer le respect de l'agenda politique du MPLA.