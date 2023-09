Sénégal: Sénégal-Algérie - Aliou Cissé tire les leçons du match

En conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé a déclaré que cette défaite contre l'Algérie ne lui fait guère plaisir. « On n'est pas content. On avait envie de gagner surtout quand on connait l'historique entre l'Algérie et le Sénégal. C'est un match de préparation en direction de la Can. Nous avons voulu jouer ce genre de matchs. L'opposition a été présente. Il marque un but sur un coup pied arrêté. Maintenant, on peut discuter s'il y a faute ou pas. Dans le contenu que je voulais voir dans cette équipe, je l'ai vu »

Il ajoute qu'en première période, on aurait pu tuer le match mais dans le contenu, c'est vraiment positif. Ce que l'équipe a fourni pendant 90 minutes. « Le regret c'est qu'on a manqué un peu d'intensité à la fin du fait, peut-être, de la fatigue et la chaleur. Mais dans l'ensemble le contenu est parfait. Cette défaite nous permettra de continuer à travailler. Oui, on est champion d'Afrique, on venait de gagner contre le Brésil. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt pour nous. Depuis 9 ans, on n'avait pas perdu à domicile et c'est un cycle qui s'arrête. Maintenant, c'est à nous de repartir et recommencer un nouveau cycle », dit-il.

Néanmoins, il indique qu'il faut avoir « cette humilité de continuer à travailler. C'est un match amical de préparation. Pour moi ce qui est important, c'est le contenu. Je reste positif malgré cette défaite. Ma motivation est intacte. Je sais que l'équipe a répondu présent aux exigences que je voulais. Il nous a manqué un peu d'efficacité devant les buts et par moment un peu d'agressivité. À un moment donné, ils ont pris le dessus. Ce sont des axes de travail où nous allons bosser dans ce sens-là. Mais cela n'enlève rien du tout de nos ambitions ».

Aliou Cissé est d'avis qu'il faudra rectifier l'efficacité en étant un peu plus tueur dans les zones offensives comme défensives. « Si vous regardez la physionomie de ce match, on a maitrisé notre sujet. L'Algérie ne nous a véritablement jamais dominé sur toutes les confrontations que nous avons jouées ces dernières années. Soit on les domine ou c'est équitable mais à la fin, il y a un petit but des Algériens pour clore le match. C'est un axe de travail pour nous. C'est une mentalité qu'on doit changer. Je suis déçu pour mes joueurs parce que je pense qu'ils méritaient au moins un match nul. Sur l'ensemble du match, on ne mérite pas de perdre. Mais ça va nous apprendre. Ça nous ramènera à descendre un peu plus et montrer que ce n'est pas parce qu'on est champion d'Afrique que la prochaine Can ne sera pas difficile. Les matchs comme ça sont importants pour nous parce que ça va nous permettre de nous remettre en question et de faire notre autocritique afin d'être plus conquérant à l'avenir ».