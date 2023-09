Madagascar: Événement - Danse - Un open studio de Projet D.I.H.Y demain à l'IFM

L'association PROJET D.I.H.Y organise un open studio de son nouveau projet artistique collaboratif Betro Elektriky, dans le cadre du festival TEMPS FORT DANSE. Il aura lieu demain à partir de 15 heures à l'Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely.

L'association, à travers l'open studio, un genre de porte ouverte à court terme dans lequel le travail artistique ou créatif peut être vu et créé en collaboration, montrera l'envers du décor de sa création et de tout son travail artistique, dans le cadre de ce projet collaboratif.

Fondé en 2012 par Junior Zafialison et dirigé depuis 2014 par le danseur et chorégraphe Harivola Rakotondrasoa, PROJET D.I.H.Y ambitionne d'incarner une révolution artistique. Composée de passionnés, l'association se forge dans la formation et la diffusion de spectacles qui s'articulent autour de la danse, à travers divers événements. Et dernièrement, l'association s'est lancée dans la décentralisation de ses activités.

Cette nouvelle production intitulée Betro Elektriky, conçue par Harivola Rakotondrasoa, est dirigée par Nazaria Tooj, le directeur artistique avec l'appui de Vony Ranala, Miranto Rafanomezana et d'Aynah. Le mot BETRO signifie « CERVEAU » en dialecte Bara, Sihanaka, Taimoro, Taisaka, et Tanosy. L'objectif du projet est justement de mettre en avant cette diversité dans l'unicité.

En tant que projet collaboratif, le projet Betro Elektriky met en avant les performances exceptionnelles de talentueux danseurs de quatre régions de Madagascar issus d'Antsiranana, de Majunga, de Tuléar et d'Antananarivo. Parmi les artistes associés qui y prendront activement part, il y aura également le danseur de hip hop Chacha Sebany, le spécialiste de dance hall Fantas Elif et le danseur d'afro house René Farnési, entre autres. A part l'open studio, le projet Betro Elektriky englobe différentes activités notamment la résidence de création, des séances « regard extérieur » et bien sûr le très attendu spectacle.