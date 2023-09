Madagascar: Vents à prévoir jusqu'à ce soir, températures en hausse à partir de demain

Depuis deux jours, un temps venteux est ressenti par les Tananariviens. Les prévisions de Météo Madagascar le confirment. Ce temps demeurera au moins jusqu'à ce jour, pour s'estomper petit à petit en fin de semaine dans une bonne partie de la Grande île.

Les journées restent, toutefois, assez ensoleillées malgré quelques passages nuageux. Dans les parties Sud et Sud-Est de l'île, des pluies faibles intermittentes sont également à prévoir jusqu'à ce soir. Les zones Nord et Est, pour leur part, auront droit à un temps pluvieux, notamment dans les régions SAVA, Atsinanana et Analanjirofo.

Côté températures, les prévisions annoncent une petite hausse des valeurs maximales à partir de demain jeudi, sur quasiment l'ensemble de l'île, et maintiendrait ce niveau jusqu'en fin de semaine. Les températures minimales et maximales seront comprises, respectivement, entre 8°C et 23°C le matin et entre 23°C et 36°C l'après-midi.

Quant à la qualité de l'air, Météo Madagascar indique un niveau moyen à Antananarivo actuellement. Toutes les valeurs de pollution mesurées sont au-dessus des normes fixées par l'OMS, sans être dans l'extrême. Elles le resteront pour les prochains jours.