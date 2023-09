Madagascar: Volley - Ligue Analamanga - Zo Andriamampandry assure la continuité

Après un mandat à la tête de la Ligue Analamanga de Volley-ball, Léa Raharimalala, actuelle présidente de la Fédération Malgache de Volley-ball (FMVB), passe le flambeau à un nouveau leader passionné du volley-ball, Zo Andriamampandry.

Le président entrant, Zo Andriamampandry, a récemment annoncé sa vision audacieuse pour la Ligue Analamanga de Volley-ball et les projets qu'il entend mettre en oeuvre pour assurer son développement continu. « En premier lieu, la gouvernance et la transparence. Je mets l'accent sur la bonne gouvernance et la transparence au sein de la ligue. Je m'engage à instaurer un leadership juste et impartial, garantissant que les activités de la ligue soient menées de manière éthique et responsable. En deuxième lieu, la reconstruction et la pérennité. Je reconnais que la ligue commence avec des défis financiers et logistiques importants, c'est-à-dire un départ à zéro. Cependant, je m'engage également à m'assurer que les prochains dirigeants ne repartiront pas de zéro au début de leur mandat. Des mesures seront prises pour pérenniser les ressources et l'équipement nécessaires pour le volley-ball », a énuméré le nouveau président. Tertio, la promotion du volley-ball.

Zo Andriamampandry a également exprimé son désir de rapprocher le volley-ball de la population d'Antananarivo. Il prévoit de mettre en oeuvre des initiatives de sensibilisation et de développement du sport dans toute la région.

Cependant, le nouveau président reconnaît l'existence des défis financiers auxquels la ligue est confrontée pour mettre en oeuvre ces projets ambitieux. Malgré cela, il s'engage à faire de son mieux pour soutenir le volley-ball malgache et à construire sur les bases solides établies par ses prédécesseurs. L'Assemblée générale prévue le 30 septembre constitue une étape importante pour organiser et développer ces projets et programmes.

La communauté du volley-ball dans la région attend avec impatience de voir ces initiatives se concrétiser. Ce changement de leadership marque une nouvelle ère passionnante pour le volley-ball à Antananarivo, avec un président déterminé à faire progresser ce sport apprécié par de nombreux Malgaches.